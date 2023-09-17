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فرق من الهيئة العامة للتعرف على المفقودين تتوجه إلى درنة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 17 سبتمبر 2023, 02:37 مساء
فرق من الهيئة العامة للتعرف على المفقودين تتوجه إلى درنة
تحرك فرق من هيئة التعرف على المفقودين من مصرتة إلى درنة، 17 سبتمبر 2023 (صورة من فيديو: الهيئة)
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توجهت فرق من الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، اليوم الأحد، إلى درنة للمساعدة في أعمال إنقاذ وانتشال جثامين ضحايا الفيضانات التي ضربت المدينة، ومناطق في المنطقة الشرقية الأحد الماضي.

وقال بيان للهيئة اليوم إن الفرق التابعة لها توجهت إلى درنة صباح اليوم رفقة رئيس الهيئة كمال سالم أبوبكر، وبالتعاون مع «الضفادع البشرية بمصراتة»، وذلك على متن القاطرة «الزروق» التابعة للمنطقة الحرة في مصراتة.

وتوجهت الفرق إلى عرض البحر والسواحل المحاذية لمدينة درنة لانتشال الجثث، وذلك في وقت تتضارب فيه أعداد الضحايا.

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أرقام الوفيات لم تتضح بصورة كاملة بعد 
وفيما قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن حصيلة الفيضانات في درنة ارتفعت إلى 11 ألفا و300 شخص، و10 آلاف و100 مفقود، ناسبا هذه الأعداد إلى جمعية الهلال الأحمر الليبي؛ نفت الجمعية هذا الأمر عبر تصريح للناطق باسمها توفيق شكري إلى وكالة «فرانس برس»، اليوم الأحد.

ورسميًا، قال وزير الصحة في الحكومة المكلفة من مجلس النواب عثمان عبدالجليل في مؤتمر صحفي مساء أمس السبت، إن عدد الوفيات التي جرى دفنها بلغ 3 آلاف و252 ضحية.

وأضاف عبدالجليل: «هذه ليست الأرقام الحقيقية أو المعبرة عن عدد الضحايا، لأن أعمال انتشال الجثث لا تزال مستمرة».

تحرك فرق من هيئة التعرف على المفقودين من مصرتة إلى درنة، 17 سبتمبر 2023 (صورة من فيديو: الهيئة)
تحرك فرق من هيئة التعرف على المفقودين من مصرتة إلى درنة، 17 سبتمبر 2023 (صورة من فيديو: الهيئة)
تحرك فرق من هيئة التعرف على المفقودين من مصرتة إلى درنة، 17 سبتمبر 2023 (صورة من فيديو: الهيئة)
تحرك فرق من هيئة التعرف على المفقودين من مصرتة إلى درنة، 17 سبتمبر 2023 (صورة من فيديو: الهيئة)
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