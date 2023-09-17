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الهلال الأحمر يعلن وفاة أحد المتطوعين في البيضاء جراء «دانيال»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 17 سبتمبر 2023, 01:18 مساء
الهلال الأحمر يعلن وفاة أحد المتطوعين في البيضاء جراء «دانيال»
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أعلن الهلال الأحمر الليبي، اليوم الأحد، وفاة أحد متطوعيه الذي كان مفقودا منذ بداية اجتاحت السيول الشرق الليبي جراء العاصفة «دانيال» المدمرة الأحد الماضي. 

وقال الهلال الأحمر، في بيان: «حسين عطايا بوزينوبة كان مفقودا منذ بداية الفاجعة التي ألمت بالبيضاء ودرنة وسوسة، وبعض المناطق الأخرى المجاورة». وذكر البيان: «بوزينوبة ضحى بحياته في سبيل إنقاذ العائلات المحاصرة في مدينة البيضاء، التي تعرضت لفيضانات وسيول ناتجة من الأمطار الغزيرة التي تسببت فيها العاصفة دانيال». وحيا البيان «تلاحم العاملين الإنسانيين جميعهم الذين استجابوا لنداء الإنسانية»، مشيدا بـ«الاستجابة السريعة لشريكنا المحلي جمعية الهلال الأحمر الليبي، والمتطوعين جميعهم».

العاصفة «دانيال»
وضربت العاصفة «دانيال» شرق ليبيا ليل الأحد، مصحوبة بأمطار غزيرة، مما تسبّب في انهيار سدّين في أعلى درنة، وهو ما أدى إلى فيضان النهر الذي يعبر المدينة بصورة خاطفة، بعدما تدفقت مياه بحجم تسونامي، جارفة معها كل ما في طريقها من أبنية وجسور وطرق، وموقعة آلاف القتلى.

- وفاة 3 شبان من متطوعي «الهلال الأحمر» خلال محاولتهم إنقاذ العالقين في درنة 
- المنفي يعلن مناطق برقة «منكوبة» ويطلب من الدول والمنظمات تقديم المساعدة والدعم

وما زال تضارب الأرقام هو سيد الموقف في تقدير حصيلة وفيات ومفقودي العاصفة «دانيال» التي ضربت شرق ليبيا، وخلّفت كارثة إنسانية في مدينة درنة، إذ قدّرت حصيلة الوفيات بأكثر من ثلاثة آلاف وفق مصادر رسمية محلية، بينما تشير تقديرات منظمات دولية إلى أن عدد الضحايا يتجاوز 11 ألفا.

وفي 11 سبتمبر، توفي ثلاثة شبان متطوعين في جمعية الهلال الأحمر - فرع درنة في أثناء محاولتهم إنقاذ العالقين جراء السيول الغزيرة والفيضانات التي اجتاحت المدينة، وسببت خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، وفق إفادة وكالة الأنباء الليبية (وال).

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