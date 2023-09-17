بالصور.. انتشال 9 جثث مجهولة الهوية من البحر في درنة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين انتشال 9 جثث مجهولة الهوية، أمس السبت، من داخل البحر في مدينة درنة، جراء العاصفة دانيال التي اجتاحت المدينة الأحد الماضي وخلفت آلاف الضحايا.



وأكدت الهيئة، في منشور لها، أن العمل جارٍ على انتشال الجثث، وأخذ العينات منها. وباشرت فرق الهيئة منذ اليوم الأول للكارثة مهامها في انتشال الجثث بدرنة التي تعرضت لسيول وفيضانات خلّفت آلاف الضحايا، ودمرت مئات المباني.

وانقسمت الفرق إلى مجموعتين: الفريق الأول توجّه للبحر، وما زال يجرى عمليات الاستخراج، بينما كلف الفريق الآخر باستخراج الجثث من العمارات والمباني، وجارٍ استخراج عدد من الضحايا.

والأحد الماضي، جرفت العاصفة «دانيال»، التي بلغت سرعتها 180 كيلومترا في الساعة، كميات قياسية من المياه، وتسببت في انهيار سدي مدينة درنة، لتضرب ملايين الأمتار المكعبة من المياه المدينة بعنف غير مسبوق.

تضارب في أرقام ضحايا «دانيال»

وما زال تضارب الأرقام هو سيد الموقف في تقدير حصيلة وفيات ومفقودي العاصفة «دانيال» التي ضربت شرق ليبيا، وخلّفت كارثة إنسانية في مدينة درنة، إذ قدّرت حصيلة الوفيات بأكثر من ثلاثة آلاف وفق مصادر رسمية محلية، بينما تشير تقديرات منظمات دولية إلى أن عدد الضحايا يتجاوز 11 ألفا.

من عملية انتشال 9 جثث مجهولة الهوية في مدينة درنة، 16 سبتمبر 2023. (الهيئة العامة للبحث عن المفقودين)

من عملية انتشال 9 جثث مجهولة الهوية في مدينة درنة، 16 سبتمبر 2023. (الهيئة العامة للبحث عن المفقودين)