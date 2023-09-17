  • Alwasat News
Atwasat

«فرانس برس»: الهلال الأحمر ينفي وصول الوفيات في فيضانات درنة إلى 11 ألفا و300 شخص

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 17 سبتمبر 2023, 02:08 مساء
«فرانس برس»: الهلال الأحمر ينفي وصول الوفيات في فيضانات درنة إلى 11 ألفا و300 شخص
متطوعو الهلال الأحمر الليبي خلال أداء عملهم في إنقاذ الناجين وانتشال جثث ضحايا درنة. (الهلال الأحمر الليبي)
alwasat radio

نفى الناطق باسم جمعية الهلال الأحمر الليبي، توفيق شكري، وصول حصيلة الفيضانات التي ضربت مدينة درنة إلى 11 ألفا و300 شخص، وهو الرقم الذي أعلنته الأمم المتحدة أمس السبت، ونسبته إلى الجمعية.

وقال شكري في تصريح إلى وكالة «فرانس برس» اليوم الأحد: «للأمانة نستغرب الزج باسمنا في مثل هذه الإحصاءات، ونحن لم نصرّح بهذه الأرقام التي تربك الوضع، خاصة ذوي المفقودين»، من دون أن يعلن أعداد الضحايا حتى الآن.

- الأمم المتحدة: ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في درنة إلى 11.300 شخص
- السائح: الوضع الوبائي في درنة «مستقر».. ولا صحة لانتشار أوبئة من الجثث
- بعد زيارته درنة.. باتيلي: أزمة «دانيال» تتجاوز قدرة ليبيا على إدارتها

الوفيات الرسمية 3 آلاف و252 حالة حتى مساء السبت
وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن حصيلة الفيضانات ارتفعت إلى 11 ألفا و300 شخص، و10 آلاف و100 مفقود، ناسبا هذه الأعداد إلى الهلال الأحمر الليبي.

وفي مؤتمر صحفي عقد عند الخامسة مساءً أمس السبت، قال وزير الصحة في الحكومة المكلفة من مجلس النواب إن عدد الوفيات التي تم دفنها بلغ 3 آلاف و252 ضحية. 

وأضاف: «هذه ليست الأرقام الحقيقية أو المعبرة عن عدد الضحايا، لأن أعمال انتشال الجثث لا تزال مستمرة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الأولمبية الزامبية تعزى ليبيا في ضحايا «دانيال» عبر الجعيدي

الأولمبية الزامبية تعزى ليبيا في ضحايا «دانيال» عبر الجعيدي
بنوك «وول ستريت» تقتطع آلاف الوظائف لتخفيف ضغوط ارتفاع التكلفة

بنوك «وول ستريت» تقتطع آلاف الوظائف لتخفيف ضغوط ارتفاع التكلفة
كاريكاتير حليم - مجلس النواب يقر ميزانية طوارئ بقيمة 10 مليارات دينار لمعالجة آثار «دانيال»

كاريكاتير حليم - مجلس النواب يقر ميزانية طوارئ بقيمة 10 مليارات دينار لمعالجة ...
تونس تطلق حملة أمنية موسعة ضد «مهربي البشر» لوقف موجات تدفق المهاجرين

تونس تطلق حملة أمنية موسعة ضد «مهربي البشر» لوقف موجات تدفق المهاجرين
عقيلة صالح يقوم بجولة في درنة والقبة ويتابع أوضاع النازحين

عقيلة صالح يقوم بجولة في درنة والقبة ويتابع أوضاع النازحين
«كذب أبيض» فيلم مغربي ينافس على جائزة الأوسكار

«كذب أبيض» فيلم مغربي ينافس على جائزة الأوسكار
الجميع في درنة يبحث عن ذويه.. «حتى الأوز»

الجميع في درنة يبحث عن ذويه.. «حتى الأوز»
تطورات تجبر الأهلي بنغازي على البقاء بأفريقيا والبعثة تتجه لمواجهة أسيك في تونس.. الإثنين

تطورات تجبر الأهلي بنغازي على البقاء بأفريقيا والبعثة تتجه لمواجهة أسيك في ...
الهلال يتراجع عن الانسحاب من «الكونفدرالية» بعد تعنت «كاف» ورواندا تستقبل المواجهتين

الهلال يتراجع عن الانسحاب من «الكونفدرالية» بعد تعنت «كاف» ورواندا تستقبل ...
الطائرة الليبية تتأهل لمونديال اليابان وتستعيد ذكريات كأس العالم في الأرجنتين 1982

الطائرة الليبية تتأهل لمونديال اليابان وتستعيد ذكريات كأس العالم في الأرجنتين ...
«كأننا في ساحة حرب».. ماذا قالت مراسلة «سي إن إن» عن مشاهد الدمار في درنة؟ (فيديو)

«كأننا في ساحة حرب».. ماذا قالت مراسلة «سي إن إن» عن مشاهد الدمار في درنة؟ ...
كاريكاتير خيري - خطة الطوارئ للحكومات الليبية

كاريكاتير خيري - خطة الطوارئ للحكومات الليبية
جامعة «ييل» الأميركية: عاصفة «دانيال» الأكثر فتكا في تاريخ أفريقيا

جامعة «ييل» الأميركية: عاصفة «دانيال» الأكثر فتكا في تاريخ أفريقيا
«درنة الجرح» قصيدة للشاعر محمد المزوغي

«درنة الجرح» قصيدة للشاعر محمد المزوغي
«حل زائف».. دراسة تشكك في قدرة «أرصدة الكربون» على حماية الغابات

«حل زائف».. دراسة تشكك في قدرة «أرصدة الكربون» على حماية الغابات
تعاون نادر.. رائدا فضاء روسيان وأخرى أميركية يصلون إلى محطة الفضاء الدولية

تعاون نادر.. رائدا فضاء روسيان وأخرى أميركية يصلون إلى محطة الفضاء الدولية
رئيس الحماية المدنية الإيطالية: تأثير العاصفة «دانيال» في درنة مدمر

رئيس الحماية المدنية الإيطالية: تأثير العاصفة «دانيال» في درنة مدمر
حيدر السائح: رصدنا 55 حالة تلوث بمياه غير صالحة للشرب في درنة

حيدر السائح: رصدنا 55 حالة تلوث بمياه غير صالحة للشرب في درنة
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
«فرانس برس»: الهلال الأحمر ينفي وصول الوفيات في فيضانات درنة إلى 11 ألفا و300 شخص
«فرانس برس»: الهلال الأحمر ينفي وصول الوفيات في فيضانات درنة إلى ...
الأمم المتحدة تحذر من وضع سدي وادي جازا والقطارة قرب بنغازي
الأمم المتحدة تحذر من وضع سدي وادي جازا والقطارة قرب بنغازي
فرق من الهيئة العامة للتعرف على المفقودين تتوجه إلى درنة
فرق من الهيئة العامة للتعرف على المفقودين تتوجه إلى درنة
أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الدينار في السوق الموازية (الأحد 17 سبتمبر 2023)
أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الدينار في السوق الموازية (الأحد ...
وصول «الميسترال» المصرية إلى ليبيا للعمل كمستشفى ميداني
وصول «الميسترال» المصرية إلى ليبيا للعمل كمستشفى ميداني
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
وزارة التربية والتعليم تؤكد بدء العام الدراسي الجديد الأحد المقبل
وزارة التربية والتعليم تؤكد بدء العام الدراسي الجديد الأحد ......
توقعات بمرور مركز العاصفة فوق بنغازي في الثالثة صباحًا
توقعات بمرور مركز العاصفة فوق بنغازي في الثالثة صباحًا...
(فيديو) بعد نحو 3 أشهر من فقدانها.. العثور على جثمان الحاجة برنية الثابت في مكة
(فيديو) بعد نحو 3 أشهر من فقدانها.. العثور على جثمان الحاجة ......
رادار البث الفضائي: مركز العاصفة «دانيال» فوق المرج (فيديو)
رادار البث الفضائي: مركز العاصفة «دانيال» فوق المرج (فيديو)...
مركز إقليمي: عاصفة متوسطية تتحرك بكامل قوتها نحو ليبيا
مركز إقليمي: عاصفة متوسطية تتحرك بكامل قوتها نحو ليبيا...
المزيد
وزارة المالية تنعى 5 من موظفي مراقبة خدمات درنة توفوا جراء الفيضانات
وزارة المالية تنعى 5 من موظفي مراقبة خدمات درنة توفوا جراء ......
غسان سلامة يدعو إلى تشكيل صندوق لإعادة بناء درنة وسدودها
غسان سلامة يدعو إلى تشكيل صندوق لإعادة بناء درنة وسدودها...
الخارجية الفلسطينية: نواجه صعوبة في حصر أعداد المفقودين في درنة
الخارجية الفلسطينية: نواجه صعوبة في حصر أعداد المفقودين في ......
وصول «الميسترال» المصرية إلى ليبيا للعمل كمستشفى ميداني
وصول «الميسترال» المصرية إلى ليبيا للعمل كمستشفى ميداني...
أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الدينار في السوق الموازية (الأحد 17 سبتمبر 2023)
أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الدينار في السوق الموازية ......
المزيد