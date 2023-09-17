الأمم المتحدة: ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في درنة إلى 11.300 شخص

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات مدينة درنة إلى 11.300 وفاة، وذلك على وقع العاصفة «دانيال» المدمرة، موضحا في إحاطة يوم السبت أن هذه الأرقام تستند إلى جمعية الهلال الأحمر الليبي، بحسب وكالة «فرانس برس».

غير أن جمعية الهلال الأحمر نفت، في وقت سابق عبر منصة «إكس»، حصيلة سابقة نُسبت إليها بـ«وجود 10 آلاف من ضحايا السيول في مدينة درنة»، مؤكدة أن الناطق توفيق الشكري هو الناطق الوحيد باسمها، وداعية وسائل الإعلام إلى «ضرورة توخي الحذر والدقة في نقل الأخبار والمستجدات قبل نشرها».

بينما أعلن وزير الصحة في الحكومة المكلفة من مجلس النواب عثمان عبدالجليل، مساء أمس السبت، دفن 3252 شخصا، بزيادة 86 على حصيلة سابقة قبل 24 ساعة. وفي ظل ورود أرقام متضاربة، تراوحت ما بين أكثر من ثلاثة آلاف وأكثر من 11 ألفا، أكد عبدالجليل للصحفيين أن وحدها وزارته مخولة بإصدار أعداد الضحايا.

وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بأن 10.100 آخرين لا يزالون في عداد المفقودين بالمدينة المنكوبة، بحسب ما نقلت «فرانس برس». وأضافت الأمم المتحدة، في تحديث جديد، أن الفيضانات أودت بحياة 170 شخصا في أماكن أخرى بشرق ليبيا خارج درنة.

دمار واسع على مستوى البنية التحتية

وتسببت العاصفة «دانيال»، التي اجتاحت مناطق شرق ليبيا الأحد والإثنين الماضيين، في دمار واسع على مستوى البنية التحتية، وخلّفت موجة نزوح كبيرة.

باتيلي يزور مناطق في درنة.. وأسامة حماد: كنا أول من استجاب للعاصفة

حماد: الحكومة قد تعزل المناطق المتضررة في درنة.. وعبدالجليل: اعتمدوا على عبوات المياه

بعد زيارته درنة.. باتيلي: أزمة «دانيال» تتجاوز قدرة ليبيا على إدارتها

العاصفة «دانيال» توحد ليبيا لمواجهة الكارثة: درنة «منكوبة».. وسوسة «تحت المياه».. والبيضاء «خارج السيطرة»

وعلى الرغم من مرور أسبوع على الكارثة، فإن مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، قال، الجمعة، إن حجمها ما زال مجهولا.

وأضاف غريفيث، متحدثا عن حجم الكارثة في مؤتمر صحفي في جنيف: «أعتقد أن المشكلة بالنسبة إلينا هي في تنسيق جهودنا مع الحكومة ومع السلطات الأخرى في شرق البلاد، ثم اكتشاف حجم الكارثة»، مضيفا: «لم نتوصل إلى ذلك بعد. لا نعرف ذلك. مستوى الحاجات وعدد القتلى لا يزال مجهولا»، وفق «فرانس برس».

«كان من الممكن تفادي سقوط معظم الضحايا»

والخميس، أعلنت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، التابعة للأمم المتحدة، أنه «كان من الممكن تفادي سقوط معظم الضحايا» جراء الفيضانات التي خلفتها العاصفة المتوسطية المدمرة «دانيال».

وقال الأمين العام للمنظمة، بيتيري تالاس، خلال مؤتمر صحفي في جنيف: «كان بالإمكان إصدار إنذارات، وكانت هيئات إدارة الحالات الطارئة تمكنت من إجلاء السكان، ولكننا تفادينا معظم الخسائر البشرية»، مشيرا إلى «قلة التنظيم في ظل الفوضى المخيمة على ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي»، وفق الوكالة الفرنسية.

وبلغ عدد الوفيات المسجلة رسميا نتيجة الفيضانات في المنطقة الشرقية، خاصة في مدينة درنة، ثلاثة آلاف و166 حالة حتى الخامسة مساء الجمعة (15 سبتمبر 2023)، وفق وزير الصحة في الحكومة المكلفة من مجلس النواب. بينما أفادت المنظمة الدولية للهجرة بأن «دانيال» تسببت في نزوح 36 ألف شخص، من بينهم 30 ألفا في مدينة درنة التي أصابها الدمار بشكل كبير، حيث تدمرت البنية التحتية من الطرق والجسور.

من جهود الإغاثة في درنة. (أرشيفية: أ ف ب)

لقطة من الأقمار الصناعية لحجم الدمار الذي خلفته العاصفة «دانيال» في درنة. (سي إن إن الأميركية)