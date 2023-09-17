  • Alwasat News
Atwasat

الأمم المتحدة: ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في درنة إلى 11.300 شخص

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 17 سبتمبر 2023, 07:56 صباحا
الأمم المتحدة: ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في درنة إلى 11.300 شخص
جثث ضحايا العاصفة «دانيال» في أحد شوارع درنة. (أرشيفية: أ ف ب)
alwasat radio

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات مدينة درنة إلى 11.300 وفاة، وذلك على وقع العاصفة «دانيال» المدمرة، موضحا في إحاطة يوم السبت أن هذه الأرقام تستند إلى جمعية الهلال الأحمر الليبي، بحسب وكالة «فرانس برس».

غير أن جمعية الهلال الأحمر نفت، في وقت سابق عبر منصة «إكس»، حصيلة سابقة نُسبت إليها بـ«وجود 10 آلاف من ضحايا السيول في مدينة درنة»، مؤكدة أن الناطق توفيق الشكري هو الناطق الوحيد باسمها، وداعية وسائل الإعلام إلى «ضرورة توخي الحذر والدقة في نقل الأخبار والمستجدات قبل نشرها».

بينما أعلن وزير الصحة في الحكومة المكلفة من مجلس النواب عثمان عبدالجليل، مساء أمس السبت، دفن 3252 شخصا، بزيادة 86 على حصيلة سابقة قبل 24 ساعة. وفي ظل ورود أرقام متضاربة، تراوحت ما بين أكثر من ثلاثة آلاف وأكثر من 11 ألفا، أكد عبدالجليل للصحفيين أن وحدها وزارته مخولة بإصدار أعداد الضحايا.

وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بأن 10.100 آخرين لا يزالون في عداد المفقودين بالمدينة المنكوبة، بحسب ما نقلت «فرانس برس». وأضافت الأمم المتحدة، في تحديث جديد، أن الفيضانات أودت بحياة 170 شخصا في أماكن أخرى بشرق ليبيا خارج درنة.

دمار واسع على مستوى البنية التحتية
وتسببت العاصفة «دانيال»، التي اجتاحت مناطق شرق ليبيا الأحد والإثنين الماضيين، في دمار واسع على مستوى البنية التحتية، وخلّفت موجة نزوح كبيرة.

باتيلي يزور مناطق في درنة.. وأسامة حماد: كنا أول من استجاب للعاصفة
حماد: الحكومة قد تعزل المناطق المتضررة في درنة.. وعبدالجليل: اعتمدوا على عبوات المياه
بعد زيارته درنة.. باتيلي: أزمة «دانيال» تتجاوز قدرة ليبيا على إدارتها
العاصفة «دانيال» توحد ليبيا لمواجهة الكارثة: درنة «منكوبة».. وسوسة «تحت المياه».. والبيضاء «خارج السيطرة»

وعلى الرغم من مرور أسبوع على الكارثة، فإن مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، قال، الجمعة، إن حجمها ما زال مجهولا.

وأضاف غريفيث، متحدثا عن حجم الكارثة في مؤتمر صحفي في جنيف: «أعتقد أن المشكلة بالنسبة إلينا هي في تنسيق جهودنا مع الحكومة ومع السلطات الأخرى في شرق البلاد، ثم اكتشاف حجم الكارثة»، مضيفا: «لم نتوصل إلى ذلك بعد. لا نعرف ذلك. مستوى الحاجات وعدد القتلى لا يزال مجهولا»، وفق «فرانس برس».

«كان من الممكن تفادي سقوط معظم الضحايا»
والخميس، أعلنت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، التابعة للأمم المتحدة، أنه «كان من الممكن تفادي سقوط معظم الضحايا» جراء الفيضانات التي خلفتها العاصفة المتوسطية المدمرة «دانيال».

وقال الأمين العام للمنظمة، بيتيري تالاس، خلال مؤتمر صحفي في جنيف: «كان بالإمكان إصدار إنذارات، وكانت هيئات إدارة الحالات الطارئة تمكنت من إجلاء السكان، ولكننا تفادينا معظم الخسائر البشرية»، مشيرا إلى «قلة التنظيم في ظل الفوضى المخيمة على ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي»، وفق الوكالة الفرنسية.

وبلغ عدد الوفيات المسجلة رسميا نتيجة الفيضانات في المنطقة الشرقية، خاصة في مدينة درنة، ثلاثة آلاف و166 حالة حتى الخامسة مساء الجمعة (15 سبتمبر 2023)، وفق وزير الصحة في الحكومة المكلفة من مجلس النواب. بينما أفادت المنظمة الدولية للهجرة بأن «دانيال» تسببت في نزوح 36 ألف شخص، من بينهم 30 ألفا في مدينة درنة التي أصابها الدمار بشكل كبير، حيث تدمرت البنية التحتية من الطرق والجسور.

من جهود الإغاثة في درنة. (أرشيفية: أ ف ب)
من جهود الإغاثة في درنة. (أرشيفية: أ ف ب)
لقطة من الأقمار الصناعية لحجم الدمار الذي خلفته العاصفة «دانيال» في درنة. (سي إن إن الأميركية)
لقطة من الأقمار الصناعية لحجم الدمار الذي خلفته العاصفة «دانيال» في درنة. (سي إن إن الأميركية)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير حليم - مجلس النواب يقر ميزانية طوارئ بقيمة 10 مليارات دينار لمعالجة آثار «دانيال»

كاريكاتير حليم - مجلس النواب يقر ميزانية طوارئ بقيمة 10 مليارات دينار لمعالجة ...
تونس تطلق حملة أمنية موسعة ضد «مهربي البشر» لوقف موجات تدفق المهاجرين

تونس تطلق حملة أمنية موسعة ضد «مهربي البشر» لوقف موجات تدفق المهاجرين
عقيلة صالح يقوم بجولة في درنة والقبة ويتابع أوضاع النازحين

عقيلة صالح يقوم بجولة في درنة والقبة ويتابع أوضاع النازحين
«كذب أبيض» فيلم مغربي ينافس على جائزة الأوسكار

«كذب أبيض» فيلم مغربي ينافس على جائزة الأوسكار
الجميع في درنة يبحث عن ذويه.. «حتى الأوز»

الجميع في درنة يبحث عن ذويه.. «حتى الأوز»
تطورات تجبر الأهلي بنغازي على البقاء بأفريقيا والبعثة تتجه لمواجهة أسيك في تونس.. الإثنين

تطورات تجبر الأهلي بنغازي على البقاء بأفريقيا والبعثة تتجه لمواجهة أسيك في ...
الهلال يتراجع عن الانسحاب من «الكونفدرالية» بعد تعنت «كاف» ورواندا تستقبل المواجهتين

الهلال يتراجع عن الانسحاب من «الكونفدرالية» بعد تعنت «كاف» ورواندا تستقبل ...
الطائرة الليبية تتأهل لمونديال اليابان وتستعيد ذكريات كأس العالم في الأرجنتين 1982

الطائرة الليبية تتأهل لمونديال اليابان وتستعيد ذكريات كأس العالم في الأرجنتين ...
«كأننا في ساحة حرب».. ماذا قالت مراسلة «سي إن إن» عن مشاهد الدمار في درنة؟ (فيديو)

«كأننا في ساحة حرب».. ماذا قالت مراسلة «سي إن إن» عن مشاهد الدمار في درنة؟ ...
كاريكاتير خيري - خطة الطوارئ للحكومات الليبية

كاريكاتير خيري - خطة الطوارئ للحكومات الليبية
جامعة «ييل» الأميركية: عاصفة «دانيال» الأكثر فتكا في تاريخ أفريقيا

جامعة «ييل» الأميركية: عاصفة «دانيال» الأكثر فتكا في تاريخ أفريقيا
«درنة الجرح» قصيدة للشاعر محمد المزوغي

«درنة الجرح» قصيدة للشاعر محمد المزوغي
«حل زائف».. دراسة تشكك في قدرة «أرصدة الكربون» على حماية الغابات

«حل زائف».. دراسة تشكك في قدرة «أرصدة الكربون» على حماية الغابات
تعاون نادر.. رائدا فضاء روسيان وأخرى أميركية يصلون إلى محطة الفضاء الدولية

تعاون نادر.. رائدا فضاء روسيان وأخرى أميركية يصلون إلى محطة الفضاء الدولية
رئيس الحماية المدنية الإيطالية: تأثير العاصفة «دانيال» في درنة مدمر

رئيس الحماية المدنية الإيطالية: تأثير العاصفة «دانيال» في درنة مدمر
حيدر السائح: رصدنا 55 حالة تلوث بمياه غير صالحة للشرب في درنة

حيدر السائح: رصدنا 55 حالة تلوث بمياه غير صالحة للشرب في درنة
روسيا تعلن تطوير غواصات نووية ومسيرات «تحت الماء»

روسيا تعلن تطوير غواصات نووية ومسيرات «تحت الماء»
تقديرات أممية بتضرر 884 ألف شخص جراء «دانيال» في ليبيا.. ومبادرة لجمع 71 مليون دولار لدعمهم

تقديرات أممية بتضرر 884 ألف شخص جراء «دانيال» في ليبيا.. ومبادرة لجمع 71 مليون ...
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
السائح: الوضع الوبائي في درنة «مستقر».. ولا صحة لانتشار أوبئة من الجثث
السائح: الوضع الوبائي في درنة «مستقر».. ولا صحة لانتشار أوبئة من ...
شركة الكهرباء: عودة التيار لعدد من أحياء درنة بـ«مولد موقت»
شركة الكهرباء: عودة التيار لعدد من أحياء درنة بـ«مولد موقت»
حالة الطقس في ليبيا (الأحد 17 سبتمبر 2023)
حالة الطقس في ليبيا (الأحد 17 سبتمبر 2023)
فرق «إدارة توزيع غريان» تعيد تشغيل خطوط الكهرباء في الساحل الشرقي
فرق «إدارة توزيع غريان» تعيد تشغيل خطوط الكهرباء في الساحل الشرقي
مركز مناخي عن العاصفة «دانيال»: أنماط طقس «متطرفة» تنتظر المغرب العربي
مركز مناخي عن العاصفة «دانيال»: أنماط طقس «متطرفة» تنتظر المغرب ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
وزارة التربية والتعليم تؤكد بدء العام الدراسي الجديد الأحد المقبل
وزارة التربية والتعليم تؤكد بدء العام الدراسي الجديد الأحد ......
توقعات بمرور مركز العاصفة فوق بنغازي في الثالثة صباحًا
توقعات بمرور مركز العاصفة فوق بنغازي في الثالثة صباحًا...
(فيديو) بعد نحو 3 أشهر من فقدانها.. العثور على جثمان الحاجة برنية الثابت في مكة
(فيديو) بعد نحو 3 أشهر من فقدانها.. العثور على جثمان الحاجة ......
أول تعليق تشادي على العملية العسكرية في الجنوب الليبي
أول تعليق تشادي على العملية العسكرية في الجنوب الليبي...
رادار البث الفضائي: مركز العاصفة «دانيال» فوق المرج (فيديو)
رادار البث الفضائي: مركز العاصفة «دانيال» فوق المرج (فيديو)...
المزيد
تضارب دولي ومحلي في تقدير حصيلة ضحايا «دنيال»
تضارب دولي ومحلي في تقدير حصيلة ضحايا «دنيال»...
بالصور.. طائرة مساعدات فرنسية تصل بنغازي
بالصور.. طائرة مساعدات فرنسية تصل بنغازي...
التومي: صرف راتب شهر إضافي للموظفين في البلديات المنكوبة
التومي: صرف راتب شهر إضافي للموظفين في البلديات المنكوبة...
مركز مناخي عن العاصفة «دانيال»: أنماط طقس «متطرفة» تنتظر المغرب العربي
مركز مناخي عن العاصفة «دانيال»: أنماط طقس «متطرفة» تنتظر ......
فرق «إدارة توزيع غريان» تعيد تشغيل خطوط الكهرباء في الساحل الشرقي
فرق «إدارة توزيع غريان» تعيد تشغيل خطوط الكهرباء في الساحل ......
المزيد