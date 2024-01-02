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توقيع عقود إنشاء جسور بين صندوق إعمار درنة و«المقاولون العرب»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 02 يناير 2024, 03:46 مساء
توقيع عقود إنشاء جسور بين صندوق إعمار درنة و«المقاولون العرب»
من مراسم توقيع العقود بين صندوق إعمار درنة وشركة المقاولون العرب، 2 يناير 2023. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)
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وقّع صندوق إعادة إعمار درنة والمناطق المتضررة بمقره في درنة، اليوم الثلاثاء، عقودًا في مجال الإعمار مع شركة «المقاولون العرب» المصرية.

وقالت الحكومة المكلفة من مجلس النواب في بيان، إن الاتفاقات تشمل عقود إنشاء جسور جديدة في المدخل الغربي لمدينة درنة التي جرفتها السيول إثر العاصفة المتوسطية «دانيال» ومنها جسر بأعلى وادي أبومهبول بالطريق البحري الرابط بين مدينتي سوسة ودرنة وجسر بأعلى وادي مرقص بالطريق البحري الرابط بين مدينتي سوسة ودرنة.

ووقع العقود بالقاسم حفتر بصفته المدير التنفيذي لصندوق إعادة إعمار درنة والمناطق المتضررة، ورئيس مجلس إدارة شركة «المقاولون العرب» أحمد العصار. وأكد بالقاسم حفتر «ضرورة البدء في الأعمال وإتمامها في أسرع وقت من أجل حلحلة المختنقات التي تعاني منها مدينة درنة مع ضرورة الحفاظ على الجودة»، وفق البيان.

- حماد يصدر قرارا بإنشاء صندوق إعادة إعمار مدينة درنة والمدن والمناطق المتضررة
حكومة حماد: اجتماع مع وفد شركات إماراتي لتنفيذ مشروعات إعمار درنة
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والأربعاء الماضي، أعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد تشكيل صندوق إعادة إعمار درنة، وتكليف بالقاسم خليفة حفتر مديرًا تنفيذيًا للصندوق المعني بإعمار درنة والمدن والمناطق المتضررة من الفيضانات المدمرة الناجمة عن العاصفة «دانيال»، التي اجتاحت مناطق الجبل الأخضر في سبتمبر الماضي.

اجتماع مع وفد شركات إماراتي لتنفيذ مشروعات إعمار درنة
والسبت الماضي، أعلنت الحكومة عقد اجتماع مع وفد ائتلاف شركات إماراتية لتنفيذ مشروعات ضمن مخطط «إعمار درنة»، وأوضحت الحكومة أن الاجتماع عُقِد بحضور حماد ورئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار حاتم العريبي والمدير التنفيذي لصندوق إعادة إعمار درنة والمناطق المتضررة بالقاسم حفتر من ناحية، وممثلي ائتلاف الشركات الإماراتية المتخصصة في مجال المقاولات والإنشاءات من ناحية أخرى.

وقال بيان للحكومة إن الوفد الإماراتي قدم عروضًا حول رؤيتهم لإعادة إعمار درنة والمناطق المتضررة في المنطقة الشرقية. وأضاف أن الوفد قدم تصورًا شاملًا لترتيب أولويات إعادة الإعمار، ومعالجة أسباب انهيار سدي المدينة، وعرض رؤية شاملة حول إنشاء شبكات المياه والصرف الصحي، ومحطات التحلية بالمدينة، وفق المواصفات الحديثة العالمية.

من مراسم توقيع العقود بين صندوق إعمار درنة وشركة المقاولون العرب، 2 يناير 2023. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)
من مراسم توقيع العقود بين صندوق إعمار درنة وشركة المقاولون العرب، 2 يناير 2023. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)
من مراسم توقيع العقود بين صندوق إعمار درنة وشركة المقاولون العرب، 2 يناير 2023. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)
من مراسم توقيع العقود بين صندوق إعمار درنة وشركة المقاولون العرب، 2 يناير 2023. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)
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