السعودية تدعم المسارين «السلمي والحواري» للاستقرار في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت المملكة العربية السعودية دعمها المسار السلمي والحواري لتحقيق الاستقرار في ليبيا وصولًا إلى إجراء العملية الانتخابية، مشيدة بجهود المجلس الأعلى للدولة في هذا الشأن.

جاء ذلك على لسان القائم بالأعمال في سفارة المملكة العربية السعودية لدى ليبيا، أحمد بن عبدالله الشهري، خلال لقائه مع رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، اليوم الثلاثاء بمقر المجلس في طرابلس.

- الحويج يدعو السعودية لاستئناف إصدار تأشيرتها من طرابلس

- الكوني: دور الرياض «محوري» في إحلال السلام بالدول غير المستقرة

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة عبر صفحته على «فيسبوك» إن تكالة بحث مع القائم بالأعمال السعودي خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها.

وأضاف المكتب الإعلامي أن «القائم بالأعمال السعودي أشاد بجهود المجلس الأعلى للدولة الداعمة للمسارين السلمي والحواري لتحقيق الاستقرار في ليبيا والوصول للعملية الانتخابية بنزاهة وشفافية، مؤكدًا دعم بلاده لهذه الجهود والمساعي».

لقاء تكالة مع القائم بالأعمال السعودي في ليبيا، الثلاثاء 6 فبراير 2024. (مجلس الدولة)

لقاء تكالة مع القائم بالأعمال السعودي في ليبيا، الثلاثاء 6 فبراير 2024. (مجلس الدولة)