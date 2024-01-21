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الكوني: دور الرياض «محوري» في إحلال السلام بالدول غير المستقرة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 21 يناير 2024, 01:45 مساء
الكوني: دور الرياض «محوري» في إحلال السلام بالدول غير المستقرة
الكوني والقائم بالأعمال السعودي خلال لقاء في العاصمة طرابلس، 21 يناير 2024. (المجلس الرئاسي)
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قال نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني، اليوم الأحد، إن «دور السعودية محوري في المنطقة العربية، لإحلال السلام في الدول التي تعاني عدم الاستقرار»، معربا عن «ثقته في جهودها التي ستفضي لإنهاء حالة الانسداد السياسي بالتعاون مع الدول المهتمة بالشأن الليبي».

واستقبل الكوني، صباح اليوم، القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية لدى ليبيا، أحمد بن عبد الله الشهري، الذي أثنى على عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين، والعمل على تعزيزها في عديد المجالات، حسب بيان صادر عن المجلس الرئاسي.

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وأكد القائم بالأعمال «استمرار دعم السعودية جهود المجلس الرئاسي التي تهدف لتحقيق الاستقرار من أجل الوصول بليبيا للاستحقاق الانتخابي الذي يتطلع إليه الشعب الليبي».

لقاء الكوني مع السفير البريطاني
والأسبوع الماضي، خلال لقائه السفير البريطاني مارتن لونغدن، أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي «ضرورة دعم ليبيا في تأمين حدودها الجنوبية، ومنحها الإمكانات اللوجستية التي تؤهل حرس الحدود للقيام بالمهام الموكلة لهم».

وشدد الكوني على «ضرورة أن يكون للمجتمع الدولي دوره لتحقيق تطلعات الشعب الليبي بإنهاء المراحل الانتقالية، وإجراء انتخابات نزيهة ترضى بنتائجها كل الأطراف، وتفضي لانتخاب رئيس يقود البلاد إلى بر الأمان»، وفق بيان صادر عن المجلس الرئاسي.

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