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الحويج يدعو السعودية لاستئناف إصدار تأشيرتها من طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 22 يناير 2024, 03:42 مساء
الحويج يدعو السعودية لاستئناف إصدار تأشيرتها من طرابلس
من لقاء الحويج والقائم بالأعمال السعودي في طرابلس، 22 يناير 2024. (وزارة التجارة)
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دعا وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد الحويج، اليوم الإثنين، إلى استئناف إصدار التأشيرة السعودية من العاصمة طرابلس وتدشين خط تجاري مع السعودية يسهم في تنشيط الحركة التجارية وتنقل أصحاب الأعمال والشركات.

جاء ذلك خلال لقاء الحويج مع القائم بأعمال السفارة السعودية لدى دولة ليبيا أحمد الشهري بديوان الوزارة، حيث دعا الوزير الليبي إلى «الاستفادة من المملكة العربية السعودية في استراتيجية التنوع الاقتصادي والإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها دولة ليبيا»، وفق بيان صادر عن الوزارة.

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وأشار وزير الاقتصاد والتجارية إلى «ضرورة تفعيل اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثمار الموقعة بين البلدين في العام 2002 بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية».

تنظيم فعاليات اقتصادية مشتركة بين ليبيا والسعودية
وأكد الحويج «أهمية تعزيز العلاقات التجارية والتشبيك بين القطاع الخاص وأصحاب الأعمال في كلا البلدين»، و«تنظيم فعاليات اقتصادية مشتركة لطرح الفرص الاستثمارية والتجارية وتبادل الخبرات والتجارب بالمجالات ذات الاهتمام المشترك».

وإذ حث الوزير على «إعداد مشروع لاتفاقيتي تشجيع وحماية وضمان الاستثمار والازدواج الضريبي بين البلدين»، فإنه أكد «أهمية التعاون الثنائي في مجال الأمن الغذائي وزراعة الحبوب».

القائم بالأعمال السعودي: تعزيز التبادل التجاري مع دولة ليبيا
وعبر القائم بأعمال السفارة السعودية عن رغبة المملكة في «تعزيز التبادل التجاري مع دولة ليبيا وفتح آفاق التعاون في مجالات الاقتصاد والاستثمار من خلال دعم القطاع الخاص والشركات السعودية الراغبة في العمل بدولة ليبيا».

وجرى الاتفاق على «تعزيز التعاون بين الجانبين والتنسيق بين الجهات التابعة والإدارات المختصة بالوزارة والمكتب التجاري بالسفارة السعودية لتنظيم زيارات رسمية تضم الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة ومجلس أصحاب الأعمال في كلا البلدين».

وتقرر «دعوة المؤسسات والشركات والمستثمرين السعوديين لدخول السوق الليبية لاستكشاف فرض الأعمال التي توفرها دولة ليبيا بما يسهم في زيادة حجم التجارة والاستثمار بين البلدين».

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