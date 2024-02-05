قمة برازافيل تحدد اليوم الآليات التنظيمية لمنتدى المصالحة الليبية

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني

تجتمع اللجنة الرفيعة المستوى التابعة للاتحاد الأفريقي بشأن ليبيا اليوم الإثنين في بلدة كينتيل، على مقربة من برازافيل حيث ستحاول الدول العشر الأعضاء في هذه اللجنة والدول المجاورة لليبيا تحديد آليات تنظيم منتدى المصالحة الليبية المقرر عقده في أبريل المقبل.

وكثف رئيس الكونغو برازافيل دينيس ساسو نغيسو جهوده في قيادة وساطة أفريقية في ليبيا وهي من ضمن المبادرات الهادفة إلى إعادة الاستقرار وتحقيق المصالحة الوطنية، ويعتبر «اجتماع كينتيل» حاسما بالنسبة لليبيا ولأفريقيا عموما ومنطقة الساحل والصحراء بشكل خاص، وتهدف هذه المبادرة المتعددة التي تشمل الأطراف المعنية بالأزمة الليبية إلى إيجاد حل تفاوضي للأزمة.

دعم أفريقي لعقد منتدى المصالحة

ويعد هذا الاجتماع التاسع من نوعه، في إطار مواصلة الجهود من أجل استقرار ليبيا، ومن شأنه أن يعيد التأكيد على موقف أفريقيا بشأن انعقاد منتدى المصالحة الوطنية، ويرتقب أن ينبثق عن هذا الاجتماع لجنة تحضيرية لهذا الحوار يكون دورها تحديد الترتيبات التنظيمية للمنتدى.

ولطالما حث الرئيس ساسو نغيسو الليبيين على الحوار بهدف التوصل إلى تسوية سلمية للأزمة التي تمر بها بلادهم منذ العام 2011، ووجه أخيرا تحية لمختلف الأطراف الليبية على تصميمهم على المشاركة في منتدى المصالحة المقرر عقده في 28 أبريل العام 2024 بمدينة سرت.

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وفي 20 يوليو الماضي خلال افتتاح الاجتماع الأول للجنة التحضيرية لمؤتمر المصالحة الليبية، وبحضور العديد من الأطراف الليبية، ناشد رئيس اللجنة الرفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي الشعب الليبي «إبعاد الإقصاء ورفض الانقسام والانفصال... وإعادة بناء الجسور بين القبائل وبين مختلف المدن والقرى».

وللتذكير، تتكون لجنة الاتحاد الأفريقي الرفيعة المستوى بشأن ليبيا من النيجر وموريتانيا وجنوب أفريقيا وإثيوبيا والكونغو، إضافة إلى الدول المجاورة لليبيا تشاد والسودان ومصر وتونس والجزائر.