اللافي وباتيلي يبحثان مسارات وتحديات ملف المصالحة الوطنية

القاهرة - بوابة الوسط

بحث عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، اليوم الثلاثاء، خلال لقائه الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا، عبدالله باتيلي، المسارات والتحديات التي تواجه ملف المصالحة الوطنية.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، إن لقاء اللافي وباتيلي خُصِّص «لمناقشة مسارات ملف المصالحة الوطنية، والتحديات التي تواجه الملف، وصولًا إلى الموتمر الجامع من خلال آلية تضمن مشاركة جميع الأطراف الرئيسية».

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- اختتام الاجتماع الرابع للجنة التحضيرية للمصالحة الوطنية في زوارة بمشاركة باتيلي

وشارك باتيلي واللافي في أعمال الاجتماع العادي الرابع للجنة التحضيرية لمؤتمر المصالحة الذي عُقِد بمدينة زوارة يومي 15 و16 يناير الجاري، وأعلن المجلس الرئاسي أن المؤتمر الجامع للمصالحة الوطنية سيعقد في 28 أبريل المقبل بمدينة سرت.

حضر الاجتماع أيضًا وزير الخارجية الكونغولي جان كلود جاكوسو الذي تترأس بلاده اللجنة رفيعة المستوى حول الشأن الليبي المكلفة من قبل الاتحاد الأفريقي، ومستشار الاتحاد الأفريقي للمصالحة محمد حسن اللبات، وعضوا مجلس النواب عبدالمنعم بالكور، وهناء أبوديب، وأعضاء اللجنة التحضيرية الممثلون عن جميع الأطراف الرئيسية المشاركة في العملية السياسية.