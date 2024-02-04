تمهيدًا لمؤتمر سرت.. برازافيل تحتضن قمة حول ليبيا غدًا

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني

تحتضن جمهورية الكونغو برازافيل، غدًا الإثنين، اجتماع لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى حول ليبيا، وهي القمة المصغرة التي تسبق الترتيبات لعقد مؤتمر المصالحة الوطنية في سرت بعد شهرين.



وأعلنت الحكومة الجزائرية، اليوم الأحد، المشاركة في الاجتماع بمشاركة الوزير الأول نذير العرباوي الذي سيمثل رئيس البلاد عبدالمجيد تبون. وأوضحت أن هذه الزيارة، تأتي للمشاركة في اجتماع لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى حول ليبيا الإثنين في العاصمة الكونغولية برازافيل.



بدروها ذكرت الخارجية التونسية، أن وزير الشؤون الخارجية والهجرة، نبيل عمار، سوف يترأس الوفد التونسي المشارك في اجتماع اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي بشأن ليبيا.



وستكون للوزير «بهذه المناسبة لقاءات مع عدد من المسؤولين ونظرائه لتعزيز التشاور السياسي وبحث سبل دفع التعاون وربط مزيد من الشراكات مع الأشقاء الأفارقة في الإطار الثنائي ومتعدد الأطراف»، وفق بيان للخارجية التونسية.

دول الجوار الليبي في مؤتمر برازافيل

ويشارك في الاجتماع، قادة دول الجوار الليبي، أو من يمثلونهم ووفود عدد من الدول الأعضاء في اللجنة الأفريقية المعنية بليبيا، وهي تونس والجزائر ومصر والنيجر والسودان وموريتانيا وجنوب أفريقيا والكونغو وإثيوبيا وأوغندا.

- عطاف يسلم المنفي رسالة من تبون.. وحديث عن تنسيق بما يخدم مصالح البلدين

- اللافي وباتيلي يبحثان مسارات وتحديات ملف المصالحة الوطنية

- الدبيبة يشيد بالتجربة الرواندية في ترسيخ وتثبيت المصالحة والاستقرار

وسبق أن تسلَّم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي رسالة من الرئيس الكونغولي دينيس ساسو نغيسو خلال استقباله وزير الخارجية والفرنكوفونية جان كلود جاكوسو، حيث جرت مناقشة آخر مستجدات مشروع المصالحة الوطنية والخطوات المنجزة استعدادًا لانعقاد المؤتمر الوطني الجامع للمصالحة والمقترحات التي تضمن نجاح الحدث الوطني الكبير، وذلك وفق ما أورده بلاغ للمكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

كما نقل الوزير الكونغولي رسالة مماثلة إلى رئيس حكومة الوحدة تسلمها نيابة عنه المكلف بتسيير أعمال وزارة الخارجية والتعاون الدولي الطاهر الباعور، في سياق لقاء تطرق وفق الوزارة «إلى جملة من القضايا الخاصة بدور الاتحاد الأفريقي البارز والجاد في حل الأزمة الليبية وفي مقدمتها ملف المصالحة الوطنية والدور الذي تقوم به الكونغو من خلال الرئيس دينيس ساسو نغيسو المكلف من مفوضية الاتحاد الأفريقي بملف الأزمة الليبية».

ومن المقرر أن ينعقد في مدينة سرت في إبريل المقبل، مؤتمر للمصالحة الوطنية برعاية مشتركة بين اللجنة رفيعة المستوى المنبثقة عن الاتحاد الأفريقي بشأن ليبيا والمجلس الرئاسي.