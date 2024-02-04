  • Alwasat News
Atwasat

تمهيدًا لمؤتمر سرت.. برازافيل تحتضن قمة حول ليبيا غدًا

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني الأحد 04 فبراير 2024, 08:53 مساء
تمهيدًا لمؤتمر سرت.. برازافيل تحتضن قمة حول ليبيا غدًا
من اجتماع اللجنة رفيعة المستوي لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي حول ليبيا، 17 فبراير 2023. (أرشيفية: الإنترنت)
WTV_Frequency

تحتضن جمهورية الكونغو برازافيل، غدًا الإثنين، اجتماع لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى حول ليبيا، وهي القمة المصغرة التي تسبق الترتيبات لعقد مؤتمر المصالحة الوطنية في سرت بعد شهرين.

وأعلنت الحكومة الجزائرية، اليوم الأحد، المشاركة في الاجتماع بمشاركة الوزير الأول نذير العرباوي الذي سيمثل رئيس البلاد عبدالمجيد تبون. وأوضحت أن هذه الزيارة، تأتي للمشاركة في اجتماع لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى حول ليبيا الإثنين في العاصمة الكونغولية برازافيل.

بدروها ذكرت الخارجية التونسية، أن وزير الشؤون الخارجية والهجرة، نبيل عمار، سوف يترأس الوفد التونسي المشارك في اجتماع اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي بشأن ليبيا.

وستكون للوزير «بهذه المناسبة لقاءات مع عدد من المسؤولين ونظرائه لتعزيز التشاور السياسي وبحث سبل دفع التعاون وربط مزيد من الشراكات مع الأشقاء الأفارقة في الإطار الثنائي ومتعدد الأطراف»، وفق بيان للخارجية التونسية.

دول الجوار الليبي في مؤتمر برازافيل
ويشارك في الاجتماع، قادة دول الجوار الليبي، أو من يمثلونهم ووفود عدد من الدول الأعضاء في اللجنة الأفريقية المعنية بليبيا، وهي تونس والجزائر ومصر والنيجر والسودان وموريتانيا وجنوب أفريقيا والكونغو وإثيوبيا وأوغندا.

- عطاف يسلم المنفي رسالة من تبون.. وحديث عن تنسيق بما يخدم مصالح البلدين 
- اللافي وباتيلي يبحثان مسارات وتحديات ملف المصالحة الوطنية
- الدبيبة يشيد بالتجربة الرواندية في ترسيخ وتثبيت المصالحة والاستقرار

وسبق أن تسلَّم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي رسالة من الرئيس الكونغولي دينيس ساسو نغيسو خلال استقباله وزير الخارجية والفرنكوفونية جان كلود جاكوسو، حيث جرت مناقشة آخر مستجدات مشروع المصالحة الوطنية والخطوات المنجزة استعدادًا لانعقاد المؤتمر الوطني الجامع للمصالحة والمقترحات التي تضمن نجاح الحدث الوطني الكبير، وذلك وفق ما أورده بلاغ للمكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

كما نقل الوزير الكونغولي رسالة مماثلة إلى رئيس حكومة الوحدة تسلمها نيابة عنه المكلف بتسيير أعمال وزارة الخارجية والتعاون الدولي الطاهر الباعور، في سياق لقاء تطرق وفق الوزارة «إلى جملة من القضايا الخاصة بدور الاتحاد الأفريقي البارز والجاد في حل الأزمة الليبية وفي مقدمتها ملف المصالحة الوطنية والدور الذي تقوم به الكونغو من خلال الرئيس دينيس ساسو نغيسو المكلف من مفوضية الاتحاد الأفريقي بملف الأزمة الليبية».

ومن المقرر أن ينعقد في مدينة سرت في إبريل المقبل، مؤتمر للمصالحة الوطنية برعاية مشتركة بين اللجنة رفيعة المستوى المنبثقة عن الاتحاد الأفريقي بشأن ليبيا والمجلس الرئاسي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

سيناريو «مبابي» و«ريال مدريد» يعود لواجهة الدراما الكروية من جديد

سيناريو «مبابي» و«ريال مدريد» يعود لواجهة الدراما الكروية من جديد
أليغري يرد على إنزاغي قبل «معركة القط والفأر» بين إنتر ويوفنتوس.. الليلة

أليغري يرد على إنزاغي قبل «معركة القط والفأر» بين إنتر ويوفنتوس.. الليلة
تشريح القنفذ ـ القذافي وأفريقيا (24)

تشريح القنفذ ـ القذافي وأفريقيا (24)
شاهد على «صباح الوسط»: الاحتفال بالذكرى السبعين لتأسيس الحركة الكشفية

شاهد على «صباح الوسط»: الاحتفال بالذكرى السبعين لتأسيس الحركة الكشفية
حفل توقيع «ثنائي» للمؤرخ سالم الكبتي والروائية نهلة العربي في مكتبة الكون

حفل توقيع «ثنائي» للمؤرخ سالم الكبتي والروائية نهلة العربي في مكتبة الكون
«مئوية ليبيا» الحلقة (13): توافق وطني .. تكوين جيش .. حرب التحرير

«مئوية ليبيا» الحلقة (13): توافق وطني .. تكوين جيش .. حرب التحرير
كاريكاتير حليم - البرلمان في ليبيا

كاريكاتير حليم - البرلمان في ليبيا
«جيش الله» في تكساس يحتج على تدفق المهاجرين على الحدود المكسيكي

«جيش الله» في تكساس يحتج على تدفق المهاجرين على الحدود المكسيكي
«أونروا»: سكان غزة يموتون أمام أعين العالم

«أونروا»: سكان غزة يموتون أمام أعين العالم
ما تأثير قرارات «المركزي» على سعر الدولار؟

ما تأثير قرارات «المركزي» على سعر الدولار؟
جنوب أفريقيا يطيح بالرأس الأخضر ويعبر لنصف نهائي كأس الأمم

جنوب أفريقيا يطيح بالرأس الأخضر ويعبر لنصف نهائي كأس الأمم
شاهد: ساحل العاج تبلغ نصف النهائي بفوز قاتل على مالي

شاهد: ساحل العاج تبلغ نصف النهائي بفوز قاتل على مالي
إيران والأحجار الكريمة .. قصة حب قديمة

إيران والأحجار الكريمة .. قصة حب قديمة
«مرموط الأرصاد الجوية» الأميركي يتنبأ برييع مبكر

«مرموط الأرصاد الجوية» الأميركي يتنبأ برييع مبكر
خوذة الواقع الافتراضي من «آبل» بـ3500 دولار تدخل السوق الأميركية

خوذة الواقع الافتراضي من «آبل» بـ3500 دولار تدخل السوق الأميركية
جريدة فرنسية تستعرض أبعاد عودة السنوسي إلى طرابلس وتقترح الاستفتاء على مبادرته

جريدة فرنسية تستعرض أبعاد عودة السنوسي إلى طرابلس وتقترح الاستفتاء على مبادرته
«الإذاعة الفرنسية»: روسيا تعزز وجودها في منطقة الساحل عبر ليبيا و3 دول

«الإذاعة الفرنسية»: روسيا تعزز وجودها في منطقة الساحل عبر ليبيا و3 دول
«القسام» تعلن قتل 15 جنديًا إسرائيليًا من مسافة صفر غربي غزة

«القسام» تعلن قتل 15 جنديًا إسرائيليًا من مسافة صفر غربي غزة
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
تمهيدا لخصخصتها.. الدبيبة ينقل تبعية 7 شركات عامة إلى هيئة تشجيع الاستثمار
تمهيدا لخصخصتها.. الدبيبة ينقل تبعية 7 شركات عامة إلى هيئة تشجيع ...
معهد «كارنيغي»: الدبيبة اتخذ خطوات عملية في أزمة النيجر مع تشاد والجزائر
معهد «كارنيغي»: الدبيبة اتخذ خطوات عملية في أزمة النيجر مع تشاد ...
بالصور.. دورة تدريبية في مجلس النواب عن الهجرة غير النظامية
بالصور.. دورة تدريبية في مجلس النواب عن الهجرة غير النظامية
«خطة ماتي» الإيطالية في أفريقيا.. «صندوق فارغ» أم خطة مبتكرة للمصالح المشتركة؟
«خطة ماتي» الإيطالية في أفريقيا.. «صندوق فارغ» أم خطة مبتكرة ...
الدبيبة: الغارات الإسرائيلية على غزة «أبشع أشكال الإرهاب»
الدبيبة: الغارات الإسرائيلية على غزة «أبشع أشكال الإرهاب»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
جيولوجيون يوضحون سبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية في زليتن
جيولوجيون يوضحون سبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية في زليتن...
رابط وطريقة التسجيل.. «المركزي» يطلق منصة حجز العملة الأجنبية للأفراد
رابط وطريقة التسجيل.. «المركزي» يطلق منصة حجز العملة ......
بالصور: مهلة 72 ساعة لعدد من المحلات والعقارات بوسط طرابلس
بالصور: مهلة 72 ساعة لعدد من المحلات والعقارات بوسط طرابلس...
4 آلاف دولار حد أقصى.. «المركزي» ينشر ضوابط شراء النقد الأجنبي للأغراض الشخصية
4 آلاف دولار حد أقصى.. «المركزي» ينشر ضوابط شراء النقد ......
تراجع جماعي للعملات الدولية مقابل الدينار الليبي بالسوق الموازية (الخميس 25 يناير 2024)
تراجع جماعي للعملات الدولية مقابل الدينار الليبي بالسوق ......
المزيد
تمهيدًا لمؤتمر سرت.. برازافيل تحتضن قمة حول ليبيا غدًا
تمهيدًا لمؤتمر سرت.. برازافيل تحتضن قمة حول ليبيا غدًا...
في برنامج «وسط الخبر».. مسؤول ببلدية زليتن يحذر من كارثة إذا رفض المواطنون إخلاء المساكن
في برنامج «وسط الخبر».. مسؤول ببلدية زليتن يحذر من كارثة إذا......
النويري يترأس اجتماعًا لـ«توحيد الصف والكلمة» في الزاوية والمنطقة الغربية
النويري يترأس اجتماعًا لـ«توحيد الصف والكلمة» في الزاوية ......
الدبيبة: الغارات الإسرائيلية على غزة «أبشع أشكال الإرهاب»
الدبيبة: الغارات الإسرائيلية على غزة «أبشع أشكال الإرهاب»...
«خطة ماتي» الإيطالية في أفريقيا.. «صندوق فارغ» أم خطة مبتكرة للمصالح المشتركة؟
«خطة ماتي» الإيطالية في أفريقيا.. «صندوق فارغ» أم خطة مبتكرة......
المزيد