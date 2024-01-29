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الدبيبة يشيد بالتجربة الرواندية في ترسيخ وتثبيت المصالحة والاستقرار

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 29 يناير 2024, 05:19 مساء
الدبيبة يشيد بالتجربة الرواندية في ترسيخ وتثبيت المصالحة والاستقرار
لقاء الدبيبة مع وزير الخارجية الرواندية، الإثنين 29 يناير 2023. (حكومتنا)
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أشاد رئيس الوزراء وزير الخارجية بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة بالتجربة الرواندية في ترسيخ وتثبيت المصالحة والاستقرار، مؤكدا على ضرورة استئناف التعاون الاقتصادي بين ليبيا ورواندا، بحسب منصة «حكومتنا».

جاءت إشادة الدبيبة خلال اجتماعه اليوم الإثنين في العاصمة روما مع وزير الخارجية والتعاون الدولي في رواندا فنسنت بيروتا على هامش أعمال القمة الإيطالية الأفريقية.

وقالت منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الدبيبة بحث مع وزير الخارجية الرواندي سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتطرقا إلى ضرورة تبادل الزيارات الرسمية وتفعيل الاتفاقات الاقتصادية المبرمة بين البلدين، إضافة إلى مراجعة الاستثمارات الليبية في رواندا ودعم وتطوير مجالاتها.

- الدبيبة ورئيس المجلس الأوروبي يدعمان مبادرة باتيلي
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- بمشاركة ليبيا.. انطلاق أعمال القمة الإيطالية - الأفريقية

وقبل لقائه مع وزير الخارجية الرواندي اجتمع الدبيبة مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل لمناقشة آليات التعاون بين ليبيا وأوروبا في مجال الطاقة النظيفة وسبل مكافحة حركة الهجرة غير النظامية وفق المكتب الإعلامي لرئيس حكومة «الوحدة الوطنية».

ويشارك الدبيبة في أعمال القمة «الإيطالية - الأفريقية» المنعقدة في العاصمة الإيطالية روما رفقة وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي ووكيل وزارة النفط خليفة رجب عبدالصادق.

وانطلقت أعمال القمة في وقت سابق اليوم الإثنين في قاعة قصر ماداما مقر مجلس الشيوخ الإيطالي بمشاركة نحو 23 رئيس دولة وحكومة و57 وفدا دوليا.

لقاء الدبيبة مع وزير الخارجية الرواندية، الإثنين 29 يناير 2023. (حكومتنا)
لقاء الدبيبة مع وزير الخارجية الرواندية، الإثنين 29 يناير 2023. (حكومتنا)
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