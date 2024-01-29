الدبيبة يبحث مع ميشيل إطلاق الحوار الليبي - الأوروبي حول قضايا الهجرة

القاهرة - بوابة الوسط

بحث رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة مع رئيس المجلس الأوروبي شار ميشيل، القضايا ذات الاهتمام المشترك بين ليبيا والاتحاد الأوروبي، ومنها إطلاق الحوار الليبي الأوروبي الاستراتيجي حول قضايا الهجرة.

جاء ذلك خلال لقاء على هامش أعمال القمة الإيطالية - الأفريقية المنعقدة اليوم الإثنين في روما، حيث بحث الطرفان آليات التعاون بين ليبيا وأوروبا في مجال الطاقة النظيفة وسبل مكافحة حركة الهجرة غير النظامية، حسب ما جاء على صفحة «حكومتنا» في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

دعم مبادرة باتيلي

كما أكد الدبيبة وميشيل دعم مبادرة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا عبدالله باتيلي، وأهمية ترسيخ جهود الاستقرار في المنطقة.

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ويشارك الدبيبة في القمة الإيطالية - الإفريقية المنعقدة في العاصمة الإيطالية روما، رفقة وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي ووكيل وزارة النفط خليفة رجب عبدالصادق.

وانطلقت أعمال القمة اليوم الإثنين في قاعة قصر ماداما، مقر مجلس الشيوخ بمشاركة نحو 23 رئيس دولة وحكومة و57 وفدا دوليا.