الدبيبة يحضر فعاليات القمة الإيطالية - الأفريقية

القاهرة - بوابة الوسط

شارك رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة، الإثنين، في فعاليات ثاني أيام القمة الإيطالية الأفريقية المنعقدة في روما.

وتناقش القمة ملفات التعاون الاقتصادي والبنية الأساسية إلى جانب الأمن الغذائي وأمن الطاقة والتحول بمشاركة واسعة من رؤساء دول وحكومات من الدول الأفريقية والاتحاد الأفريقي، وممثلين عن الاتحاد الأوروبي، حسب صفحة «حكومتنا» على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

لقاء مع رئيس إيطاليا ورئيسة الوزراء

وأمس الأحد، التقى الدبيبة الرئيس الإيطالي سيرغيو ماتاريلا ورئيسة الوزراء جورجيا ميلوني بعد وصوله إلى العاصمة الإيطالية روما للمشاركة في القمة الإيطالية الأفريقية.

- الرئيس الإيطالي وميلوني يستقبلان الدبيبة

- حكومة الدبيبة تبحث تحديث اتفاقات تعاون سابقة مع بوركينا فاسو

- الدبيبة في روما للمشاركة بالقمة الإيطالية - الأفريقية

وقال المكتب الإعلامي للحكومة في بيان مقتضب، إن ماتاريلا وميلوني استقبلا الدبيبة في قصر «كيرينالي» الجمهوري في روما، وذلك دون أن يذكر مزيد التفاصيل عن محاور اللقاء.

ميلوني تستقبل الدبيبة قبيل انعقاد القمة الإيطالية - الأفريقية، 29 يناير 2024. (حكومتنا)