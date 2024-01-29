الرئيس الإيطالي وميلوني يستقبلان الدبيبة

القاهرة - بوابة الوسط

التقى رئيس «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة، مساء الاحد، الرئيس الإيطالي سيرغيو ماتاريلا ورئيسة الوزراء جورجيا ميلوني وذلك بعد وصوله إلى العاصمة الإيطالية روما للمشاركة في القمة الإيطالية الأفريقية.

وقال المكتب الإعلامي للحكومة في بيان مقتضب، إن ماتاريلا وميلوني استقبلا الدبيبة في قصر «كيرينالي» الجمهوري في روما، وذلك دون أن يذكر مزيد التفاصيل عن محاور اللقاء.

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وتنعقد القمة الإيطالية الأفريقية، الإثنين، وتتناول بعض القضايا التي تؤثر في القارة السمراء وأوروبا أيضًا، مثل: التغيُّرات المناخية، والأمن الغذائي، والهجرة، وتحول الطاقة.

وستكون «خطة ماتي من أجل أفريقيا»، التي تنص على برنامج من الاستثمارات والشراكات في قطاع الطاقة مع الدول الأفريقية، في قلب مناقشات القمة التي تشهد مشاركة واسعة من رؤساء دول وحكومات من الدول الأفريقية والاتحاد الأفريقي، وممثلين عن الاتحاد الأوروبي، وفق بيان للحكومة.