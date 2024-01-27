  • Alwasat News
Atwasat

«نوفا»: روما تستضيف قمة «إيطاليا- أفريقيا» الإثنين.. بحضور الدبيبة و23 من قادة دول القارة السمراء

القاهرة - بوابة الوسط السبت 27 يناير 2024, 07:01 مساء
«نوفا»: روما تستضيف قمة «إيطاليا- أفريقيا» الإثنين.. بحضور الدبيبة و23 من قادة دول القارة السمراء
ميلوني تتوسط قادة أوروبيين خلال قمة دبلوماسية سابقة في العاصمة روما (أرشيفية: الإنترنت)
WTV_Frequency

تنطلق في العاصمة الإيطالية روما الإثنين المقبل قمة «إيطاليا وأفريقيا»، والتي يتوقع أن يحضرها 23 من قادة ورؤساء الدول العربية والأفريقية، من بينهم رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة.

وقالت وكالة «نوفا» للأنباء إن القمة تروج لها الحكومة الإيطالية برئاسة جورجيا ميلوني، وذلك بهدف الكشف عن محتويات «خطة ماتي» والهادفة إلى إطلاق مرحلة جديدة من التعاون بين روما وبلدان القارة السمراء «من منظور متساوٍ غير استعماري»، وفق الوكالة.

تشديد أمني حول مقر انعقاد القمة
ستُعقد المبادرة، التي وُلدت بناءً على اقتراح من وزارة الخارجية، في قاعة قصر ماداما مقر مجلس الشيوخ وسط حراسة مشددة للغاية لأسباب أمنية، ولن يتم قبول أكثر من 160 صحفيًا في القاعة، بحسب المعلومات المسربة من قصر كيغي (مقر مجلس الوزراء الإيطالي).

ومن المتوقع أن يشارك في القمة ما لا يقل عن 23 رئيس دولة وحكومة أفريقية و57 وفدا دوليا، الذين سيحلون ضيوفًا مساء الأحد على حفل العشاء الذي سيقام في كويرينالي، إلى جانب الممثلين رفيعي المستوى للمنظمات الإقليمية والمؤسسات المتعددة الأطراف العاملة في القارة من البنك الدولي، إلى صندوق النقد الدولي، إلى وكالات الأمم المتحدة.

- منتدى ليبي - إيطالي في روما يناقش التعاون التجاري بين البلدين
- «يورو نيوز»: «مسار روما» لن يكون الحل السحري لمعالجة أزمة الهجرة من ليبيا
- إيطاليا تتحدث عن «عراقيل» مع ليبيا بشأن وقف تدفقات الهجرة

مسؤولون أوروبيون في القمة لمناقشة قضايا الهجرة والطاقة
ويشارك في القمة عدد من المسؤولين من القارة العجوز ومنهم رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، ورئيس المجلس تشارل ميشيل، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

وسيدور الحديث حول بعض القضايا الحاسمة التي تؤثر على أفريقيا، وبالتالي على أوروبا، من بينها الطوارئ المناخية، والأمن الغذائي، والإرهاب، والهجرة، وتحول الطاقة. ومن بين رؤساء الدول الـ15 وثماني حكومات و11 وزير خارجية الذين أكدوا حضورهم في روما حتى الآن، هناك مندوبون من دول تعتبر شركاء مهمين لإيطاليا، خاصة على جبهة الطاقة.

وحسب الوكالة، من المقرر مشاركة الدبيبة والرئيس التونسي قيس سعيد، والموريتاني محمد ولد الغزواني، بجانب وزير الخارجية المصري سامح شكري والجزائري أحمد عطاف.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد: المقاومة الفلسطينية تستهدف دبابات وقوات الاحتلال المتوغلة في محاور قطاع غزة

شاهد: المقاومة الفلسطينية تستهدف دبابات وقوات الاحتلال المتوغلة في محاور قطاع ...
إدانة كندي باع «مواد انتحارية» عبر الإنترنت بالقتل العمد

إدانة كندي باع «مواد انتحارية» عبر الإنترنت بالقتل العمد
للمرة الأولى منذ 15 عاما.. واشنطن تنشر أسلحة نووية في بريطانيا لمواجهة التهديد الروسي

للمرة الأولى منذ 15 عاما.. واشنطن تنشر أسلحة نووية في بريطانيا لمواجهة التهديد ...
كاريكاتير خيري - «إسرائيل» ترفض وتهين قرار محكمة العدل الدولية

كاريكاتير خيري - «إسرائيل» ترفض وتهين قرار محكمة العدل الدولية
هنيدي يحصل على الجنسية السعودية

هنيدي يحصل على الجنسية السعودية
(جان بازيل بيرولت) الفنان المأخوذ برسم الأطفال

(جان بازيل بيرولت) الفنان المأخوذ برسم الأطفال
«آبل» تتصدر سوق شحنات الهواتف الذكية في الصين للمرة الأولى

«آبل» تتصدر سوق شحنات الهواتف الذكية في الصين للمرة الأولى
هيئة محلفين تأمر ترامب بدفع تعويض بقيمة 83 مليون دولار في قضية تشهير

هيئة محلفين تأمر ترامب بدفع تعويض بقيمة 83 مليون دولار في قضية تشهير
النائب العام: حبس متهم بحيازة 344 كيلو حشيش في طبرق

النائب العام: حبس متهم بحيازة 344 كيلو حشيش في طبرق
رئيس نابولي يؤكد رحيل أوسيمين وينفي التعاقد مع مورينيو

رئيس نابولي يؤكد رحيل أوسيمين وينفي التعاقد مع مورينيو
تشافي يعلن رحيله عن تدريب برشلونة قريبًا

تشافي يعلن رحيله عن تدريب برشلونة قريبًا
المنتخب الوطني لكرة اليد يفقد نتيجة مباراته أمام الغابون ببطولة أمم أفريقيا

المنتخب الوطني لكرة اليد يفقد نتيجة مباراته أمام الغابون ببطولة أمم أفريقيا
تعادل المدينة وأبوسليم سلبيا في «دورينا»

تعادل المدينة وأبوسليم سلبيا في «دورينا»
شاهد.. ضيوف برنامج «في التسعين» يقدمون آراء صادمة بشأن زيادة عدد اللاعبين الأجانب

شاهد.. ضيوف برنامج «في التسعين» يقدمون آراء صادمة بشأن زيادة عدد اللاعبين ...
الدنمارك تحقق في مقتل 14 مدنيا خلال غارات لـ«ناتو» على سرت وصرمان

الدنمارك تحقق في مقتل 14 مدنيا خلال غارات لـ«ناتو» على سرت وصرمان
مصر: كنا نتطلع إلى طلب محكمة العدل وقف إطلاق النار في غزة مثل حالات سابقة

مصر: كنا نتطلع إلى طلب محكمة العدل وقف إطلاق النار في غزة مثل حالات سابقة
الأهلي طرابلس يتأهل لنصف نهائي دورة دبي لكرة السلة على حساب الأهلي بنغازي

الأهلي طرابلس يتأهل لنصف نهائي دورة دبي لكرة السلة على حساب الأهلي بنغازي
شاهد.. الحلقة 11 من وثائقي «مئوية ليبيا»: استيطان وتغيير هوية وحرب

شاهد.. الحلقة 11 من وثائقي «مئوية ليبيا»: استيطان وتغيير هوية وحرب
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
كشف تفاصيل انفجار بطائرة إسعاف في طرابلس.. كانت متجهة إلى بنغازي وتونس (صور)
كشف تفاصيل انفجار بطائرة إسعاف في طرابلس.. كانت متجهة إلى بنغازي ...
أبوقميزة: أزمة المياه الجوفية في زليتن لا تزال قائمة.. والحلول موقتة
أبوقميزة: أزمة المياه الجوفية في زليتن لا تزال قائمة.. والحلول ...
«نوفا»: روما تستضيف قمة «إيطاليا- أفريقيا» الإثنين.. بحضور الدبيبة و23 من قادة دول القارة السمراء
«نوفا»: روما تستضيف قمة «إيطاليا- أفريقيا» الإثنين.. بحضور ...
افتتاح قسم البحث الجنائي ببلدية المعمورة في الجفارة
افتتاح قسم البحث الجنائي ببلدية المعمورة في الجفارة
قضية الصدر وهانيبال.. لبنان تطلب معلومات عن 13 شخصية من النظام السابق
قضية الصدر وهانيبال.. لبنان تطلب معلومات عن 13 شخصية من النظام ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
جيولوجيون يوضحون سبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية في زليتن
جيولوجيون يوضحون سبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية في زليتن...
بالصور: مهلة 72 ساعة لعدد من المحلات والعقارات بوسط طرابلس
بالصور: مهلة 72 ساعة لعدد من المحلات والعقارات بوسط طرابلس...
حكومة الدبيبة تدرس ظاهرة ارتفاع منسوب المياه الجوفية في زليتن
حكومة الدبيبة تدرس ظاهرة ارتفاع منسوب المياه الجوفية في ......
تراجع جماعي للعملات الدولية مقابل الدينار الليبي بالسوق الموازية (الخميس 25 يناير 2024)
تراجع جماعي للعملات الدولية مقابل الدينار الليبي بالسوق ......
تقرير: إلغاء دعم المحروقات في ليبيا يستنزف احتياطي تونس النقدي
تقرير: إلغاء دعم المحروقات في ليبيا يستنزف احتياطي تونس ......
المزيد
الدبيبة يتفقد أعمال صيانة ملعب طرابلس الدولي (صور)
الدبيبة يتفقد أعمال صيانة ملعب طرابلس الدولي (صور)...
حكومة حماد تدرس تأسيس مركز لإدارة الأزمات والكوارث
حكومة حماد تدرس تأسيس مركز لإدارة الأزمات والكوارث...
الكيلاني: اتفاق مع تركيا على إقامة معارض لدعم الأسر المنتجة
الكيلاني: اتفاق مع تركيا على إقامة معارض لدعم الأسر المنتجة...
قضية الصدر وهانيبال.. لبنان تطلب معلومات عن 13 شخصية من النظام السابق
قضية الصدر وهانيبال.. لبنان تطلب معلومات عن 13 شخصية من ......
افتتاح قسم البحث الجنائي ببلدية المعمورة في الجفارة
افتتاح قسم البحث الجنائي ببلدية المعمورة في الجفارة...
المزيد