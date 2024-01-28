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الدبيبة في روما للمشاركة بالقمة الإيطالية - الأفريقية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 28 يناير 2024, 03:08 مساء
الدبيبة في روما للمشاركة بالقمة الإيطالية - الأفريقية
رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، عبدالحميد الدبيبة. (أرشيفية: الإنترنت)
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وصل رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، عبدالحميد الدبيبة، العاصمة الإيطالية (روما)، للمشاركة في القمة الإيطالية - الأفريقية التي ستعقد غداً الإثنين، وفق المكتب الإعلامي للدبيبة.

ومن المقرر أن تتطرق القمة إلى بعض القضايا التي تؤثر في القارة السمراء وأوروبا أيضاً، مثل: التغيرات المناخية، والأمن الغذائي، والهجرة، وتحول الطاقة. وستكون «خطة ماتي من أجل أفريقيا»، التي تنص على برنامج من الاستثمارات والشراكات في قطاع الطاقة مع الدول الأفريقية، في قلب مناقشات القمة.

المشاركون في القمة الإيطالية - الأفريقية 
ويشهد المؤتمر مشاركة واسعة من رؤساء دول وحكومات من الدول الأفريقية والاتحاد الأفريقي، وممثلين عن الاتحاد الأوروبي.

وكان من المقرر عقد هذه القمة مطلع نوفمبر الماضي، لكن جرى تأجيلها؛ بسبب التطورات الجيوسياسية، والعدوان الإسرائيلي على غزة. كانت رئيسة الوزراء الإيطالية قدمت هذه الخطة في سبتمبر  الماضي في الأمم المتحدة، بوصفها بديلاً لظاهرة الهجرة الجماعية.

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