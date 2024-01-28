5 ملفات في مشاورات الدبيبة في روما مع وزير الخارجية التشادي

القاهرة - بوابة الوسط

بحث رئيس «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة في مقر إقامته بالعاصمة الإيطالية روما، اليوم الأحد، مع وزير الخارجية التشادي محمد صالح النظيف، خمسة ملفات رئيسية من بينها أوجه التعاون بين ليبيا وتشاد.

وكذلك الأوضاع في السودان والنيجر وسبل توحيد الجهود في هذين الملفين، فضلًا عن عودة تجمع دول الساحل والصحراء إلى مقره الأصلي في العاصمة طرابلس بعد عمله لأكثر من عشر سنوات في العاصمة التشادية أنجامينا، وفق بيان صادر عن منصة «حكومتنا» الرسمية.

وتطرق لقاء الدبيبة والنظيف إلى أوضاع الاستثمارات الليبية في تشاد «وكيفية تقديم التسهيلات اللازمة لاستمرار مهامها في ظروف إيجابية».

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الدبيبة يشارك في القمة «الإيطالية - الأفريقية»

ووصل الدبيبة العاصمة الإيطالية روما للمشاركة في القمة «الإيطالية - الأفريقية» التي ستعقد غدًا الإثنين، والتي من المقرر أن تتطرق إلى بعض القضايا التي تؤثر في القارة السمراء وأوروبا أيضًا، مثل: التغيُّرات المناخية، والأمن الغذائي، والهجرة، وتحول الطاقة.

وستكون «خطة ماتي من أجل أفريقيا»، التي تنص على برنامج من الاستثمارات والشراكات في قطاع الطاقة مع الدول الأفريقية، في قلب مناقشات القمة، وفق المكتب الإعلامي للدبيبة.

وتشهد القمة مشاركة واسعة من رؤساء دول وحكومات من الدول الأفريقية والاتحاد الأفريقي، وممثلين عن الاتحاد الأوروبي. وكان من المقرر عقد هذه القمة مطلع نوفمبر الماضي، لكن جرى تأجيلها بسبب التطورات الجيوسياسية، والعدوان الإسرائيلي على غزة.