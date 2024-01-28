حكومة الدبيبة تبحث تحديث اتفاقات تعاون سابقة مع بوركينا فاسو

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وزير المواصلات بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» محمد سالم الشهوبي، صباح اليوم الأحد، مع القائم بأعمال سفارة بوركينا فاسو المعتمد لدى ليبيا، إدريسا سيكدا، «إعادة تفعيل اتفاقات التعاون السابقة، وتحديثها بما يواكب العصر».

وحسب بيان صادر عن الوزارة، بحث اللقاء «العمل على تشكيل لجنة مشتركة بين البلدين، لعودة رحلات شركات الطيران الأفريقية لمطارات بوركينا فاسو، وتجارة العبور».

لجنة لبحث فرص الاستثمار الليبي في بوركينا فاسو

وتقدم القائم بالأعمال بدعوة من الجانب البوركيني إلى الجانب الليبي للاستثمار في دولتهم. وقد رحب الوزير الشهوبي بهذه المقترح، ووعد بتشكيل لجنة لتنفيذه.

على صعيد آخر، تستعد وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» للمشاركة في المعرض الأفريقي الدولي للصناعات التقليدية والحرفية، المزمع إقامته العام 2024 في بوركينا فاسو.

من لقاء الشهوبي مع القائم بأعمال سفارة بوركينا فاسو المعتمد لدى ليبيا، اليوم الأحد 28 يناير 2024. (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

من لقاء الشهوبي مع القائم بأعمال سفارة بوركينا فاسو المعتمد لدى ليبيا، اليوم الأحد 28 يناير 2024. (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)