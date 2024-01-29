بمشاركة ليبيا.. انطلاق أعمال القمة الإيطالية - الأفريقية

القاهرة - بوابة الوسط

انطلقت في العاصمة الإيطالية روما، اليوم الإثنين، أعمال القمة الإيطالية - الأفريقية التي يشارك بها رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة.

وتنعقد القمة بحضور رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقيه وعدد من المسؤولين الأوروبيين والقادة الأفارقة ومن بينهم الرئيس التونسي قيس سعيد.

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وتناقش القمة ملفات التعاون الاقتصادي والبنية الأساسية إلى جانب الأمن الغذائي وأمن الطاقة والتحول بمشاركة واسعة من رؤساء دول وحكومات من الدول الأفريقية والاتحاد الأفريقي، وممثلين عن الاتحاد الأوروبي، حسب صفحة «حكومتنا» على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».