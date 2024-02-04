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النيابة تحقق مع 10 متهمين في واقعة قتل وافدين بطرابلس.. أحدهم مالك مخزن حقن فاسدة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 04 فبراير 2024, 11:00 صباحا
النيابة تحقق مع 10 متهمين في واقعة قتل وافدين بطرابلس.. أحدهم مالك مخزن حقن فاسدة
شعار مكتب النائب العام. (أرشيفية: صفحة المكتب على فيسبوك)
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أعلنت النيابة العامة التحقيق مع عشرة متهمين بقتل وافدين اثنين خلال محاولة سرقة مخزن في نطاق مركز شرطة عين زارة بالعاصمة طرابلس.

وقالت النيابة، في بيان مساء السبت، إنها حركت الدعوى الجنائية في مواجهة مرتكبي جريمة قتل وافدين اثنين، مشيرة إلى إخلال أحد المتهمين بقواعد إنتاج المستلزمات الطبية وتسويقها.

وأوضحت النيابة أنه بعد تلقى نبأ جريمة القتل، تولى وكيل النيابة بنيابة شرق طرابلس الابتدائية بحث الحادثة، بمشاركة مأموري مركز شرطة عين زارة، في محل ارتكاب الواقعة.

مالك المخزن تعمد تلفيق تهمة القتل للمكلفين بحراسة المخزن
وبعد معاينة موقع الحادث، تبين تزوير مقدم البلاغ الواقعة، وجرى التوصل إلى مكان دّس وسائط تخزين بيانات كاميرات المراقبة، وتفاصيل حركة المشبوهين وقت ارتكاب الواقعة.

وأسفر التحليل الذي أجرته النيابة عن اكتشاف تعمد مالك المخزن أن ينسب ارتكاب الواقعة إلى المكلفين بالحراسة على الرغم من علمه ببراءتهما، واقتصار دورهما على إخطاره بواقعة الشروع في سرقة منقولات موضوعة في المخزن.

وبيّنت النيابة أن مالك المخزن ارتكب الواقعة برفقة تسعة من ذوي قرباه، مشيرة إلى مالك المخزن يقوم بأعمال غير قانونية تتمثل في إنتاج حقن طبية بطريقة مخالفة.

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تغليف حقن منتهية الصلاحية لإعادة تسويقها
وبمشاركة مأموري مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، لغرض فحص حالة الأشياء في المخزن، جرى التوصل إلى انحرافات ظاهرة في عمليتي تعبئة وتغليف المنتجات الطبية، إذ إن مالك المخزن يعمد إلى إعادة تغليف حُقَن منتهية الصلاحية دون إخضاعها لعملية تعقيم، ثم إعادة تسويقها للمواطنين.

كما يجرى التعامل مع الحقن باستعمال معدات لا تتوافر بها الاشتراطات اللازمة. ولذلك، وجه المحقق الضابطة القضائية بمباشرة سماع أقوال المتهمين العشرة، ثم عرضهم على النيابة العامة.

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