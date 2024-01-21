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ضبط متهم بالاتجار بأدوية مغشوشة وتحريك دعوى عمومية بحقه

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 21 يناير 2024, 11:22 مساء
ضبط متهم بالاتجار بأدوية مغشوشة وتحريك دعوى عمومية بحقه
أدوية مغشوشة مضبوطة بمطار بنينا، 21 يناير 2024. (مكتب النائب العام)
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أعلن مكتب النائب العام، اليوم الأحد، ضبط متهم تعمد الاتجار بأدوية مغشوشة وتحريك دعوى عمومية بحقه. 

وحقق وكيل النيابة في بلاغ من مأموري الضبط القضائي التابعين لفرع جهاز مكافحة المخدرات بطبرق حول واقعة غش دواء تسكين آلام (بنادول– پاراسیتامول)؛ وتنظيم مستوى السكر في الدم (جانوميت - سيتاجليبتين، ميتفورمين)، وفق بيان صادر عن المكتب.

وبعد الفحص، استدل المحقق على انحرافات ظاهرة في اتجاه إرادة القائمين على النشاط إلى تزييف عبوات تتطابق أوصافها مع أوصاف عبوات الدواء المعتمدة للدلالة على توافر صفاته المسجلة؛ ثم تعبئتها بمواد غير فعالة وتسويقها.

«مكافحة المخدرات» يداهم مقرًا لتصنيع الحبوب المهلوسة والأدوية المغشوشة في طبرق

وبعد التعرف على هوية المتهم، تمكن مأمورو الضبط القضائي من القبض عليه أثناء مروره عبر منفذ مطار بنينا الدولي.

مداهمة مصنع أدوية مغشوشة في طبرق
وفي الرابع من يناير الجاري، داهم جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية فرع طبرق مقرا لتصنيع حبوب الهلوسة والأدوية المغشوشة على طريق مشروع الإبل بمنطقة الخوير.

وقال الجهاز في بيان، إن مدهمة المقر جرت على خلفية تلقيه معلومات حول نشاط غير قانوني يتمثل في صناعة حبوب هلوسة وأدوية مغشوشة، وأوضح أن المقر مملوك للمدعو «ا ا ن» ومعه أفراد من جنسيات أجنبية، يتورطون في هذا النشاط غير القانوني.

أدوية مغشوشة مضبوطة بمطار بنينا، 21 يناير 2024. (مكتب النائب العام)
أدوية مغشوشة مضبوطة بمطار بنينا، 21 يناير 2024. (مكتب النائب العام)
أدوية مغشوشة مضبوطة بمطار بنينا، 21 يناير 2024. (مكتب النائب العام)
أدوية مغشوشة مضبوطة بمطار بنينا، 21 يناير 2024. (مكتب النائب العام)
أدوية مغشوشة مضبوطة بمطار بنينا، 21 يناير 2024. (مكتب النائب العام)
أدوية مغشوشة مضبوطة بمطار بنينا، 21 يناير 2024. (مكتب النائب العام)
أدوية مغشوشة مضبوطة بمطار بنينا، 21 يناير 2024. (مكتب النائب العام)
أدوية مغشوشة مضبوطة بمطار بنينا، 21 يناير 2024. (مكتب النائب العام)
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