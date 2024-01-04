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«مكافحة المخدرات» يداهم مقرًا لتصنيع الحبوب المهلوسة والأدوية المغشوشة في طبرق

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 04 يناير 2024, 06:12 مساء
«مكافحة المخدرات» يداهم مقرًا لتصنيع الحبوب المهلوسة والأدوية المغشوشة في طبرق
المضبوطات العتي عثر عليها بمصنع للحبوب المهلوسة والأدوية المغشوشة بمنطقة الخوير. (جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية فرع طبرق)
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القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية فرع طبرق، اليوم الخميس، عن مداهمة مقر لتصنيع الحبوب المهلوسة والأدوية المغشوشة على طريق مشروع الإبل بمنطقة الخوير في طبرق، وذلك في إطار جهود الجهاز المستمرة لحماية المجتمع وضمان سلامته من أي أنشطة غير قانونية تهدد الصحة العامة والأمن العام.

وأكد الجهاز عبر صفحته على «فيسبوك» أن المقر جرت مداهمته عبر عملية أمنية نفذت في الساعات الأولى من يوم أمس الأربعاء، إثر تلقى مدير فرع الجهاز معلومات حول نشاط غير قانوني يتمثل في صناعة الحبوب المهلوسة والأدوية المضروبة على طريق مشروع الإبل في منطقة الخوير.

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وأوضح أنه قام بالتحضير لعملية مداهمة محكمة للمقر المشتبه به واتخاذ جميع الإجراءات القانونية المطلوبة لضمان توقيف المتورطين وتقديمهم للعدالة، مشيرا إلى أن المقر مملوك للمدعو «ا ا ن» ومعه أفراد من جنسيات أجنبية، يتورطون في هذا النشاط غير القانوني.

كما أكد جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية «حجز كميات كبيرة من الحبوب المهلوسة والأدوية المضروبة التي كانت قيد التصنيع».

المضبوطات العتي عثر عليها بمصنع للحبوب المهلوسة والأدوية المغشوشة بمنطقة الخوير. (جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية فرع طبرق)
المضبوطات العتي عثر عليها بمصنع للحبوب المهلوسة والأدوية المغشوشة بمنطقة الخوير. (جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية فرع طبرق)
المضبوطات العتي عثر عليها بمصنع للحبوب المهلوسة والأدوية المغشوشة بمنطقة الخوير. (جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية فرع طبرق)
المضبوطات العتي عثر عليها بمصنع للحبوب المهلوسة والأدوية المغشوشة بمنطقة الخوير. (جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية فرع طبرق)
المضبوطات العتي عثر عليها بمصنع للحبوب المهلوسة والأدوية المغشوشة بمنطقة الخوير. (جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية فرع طبرق)
المضبوطات العتي عثر عليها بمصنع للحبوب المهلوسة والأدوية المغشوشة بمنطقة الخوير. (جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية فرع طبرق)
المضبوطات العتي عثر عليها بمصنع للحبوب المهلوسة والأدوية المغشوشة بمنطقة الخوير. (جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية فرع طبرق)
المضبوطات العتي عثر عليها بمصنع للحبوب المهلوسة والأدوية المغشوشة بمنطقة الخوير. (جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية فرع طبرق)
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