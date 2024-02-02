النيابة العامة: حبس فرد من تشكيل عصابي يزور أختام الدولة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت النيابة العامة، اليوم الخميس، حبس فرد من تشكيل عصابي تخصص في تزوير وثائق رسمية، وتقليد أختام الدولة في نطاق مدينة سبها.

وأوضح مكتب النائب العام، عبر صفحته على «فيسبوك»، أن وكيل النيابة في نطاق اختصاص محكمة استئناف سبها حقق في معلومات قدمها قسم البحث الجنائي حول نشاط أشخاص تعمدوا تزوير بيانات مستندات رسمية، وتقليد الأختام التي تستعملها المؤسسات والمصالح والجهات العامة للتصديق وإثبات الصفة الرسمية.

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وأثبتت التحقيقات حيازة المتهم أختامًا وواقع تزوير المستندات لغرض التربُّح غير المشروع، حيث انتهى المحقق إلى الأمر بحبسه على ذمة القضية، وتحريز الأختام المقلدة، وإحاطة مؤسسات وهيئات الدولة بأشكال هذه الأختام وصفاتها.

صورة ضوئية من الأختام المزورة، الخميس 1 فبراير 2024 (مكتب النائب العام)

صورة ضوئية من الأختام المزورة، الخميس 1 فبراير 2024 (مكتب النائب العام)

صورة ضوئية من الأختام المزورة، الخميس 1 فبراير 2024 (مكتب النائب العام)