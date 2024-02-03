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ارتفاع الدولار أمام الدينار في السوق الموازية (السبت 3 فبراير 2024)

القاهرة - بوابة الوسط السبت 03 فبراير 2024, 03:40 مساء
ارتفاع الدولار أمام الدينار في السوق الموازية (السبت 3 فبراير 2024)
صورة مركبة لفئات ورقية من عملات مختلفة (بوابة الوسط)
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ارتفع سعر صرف الدولار أمام العملة الليبية في السوق الموازية اليوم السبت إلى 6.06 دينار مقارنة بـ6.02 دينار المسجل في ختام تعاملات الخميس الماضي.

وارتفع سعر الجنيه الإسترليني إلى 7.55 دينار مقارنة بـ7.52، واليورو إلى 6.52 من 6.50 دينار المسجل الخميس، حسب تجار وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل.

ثبات صرف الليرة لتركية والدينار التونسي
وبقيت الليرة التركية دون تغيير عند 0.20 دينار، وكذلك الدينار التونسي عند سعر صرف 1.91 دينار ليبي.

- خبير اقتصادي: عدم فتح الاعتمادات المصرفية سبب ارتفاع الدولار في السوق الموازية

وارتفع سعر كسر الذهب عيار 18 إلى 283 دينارا للغرام من 280 دينارا المسجل يوم الخميس.

وفي آخر أسعار الصرف الرسمية المعلنة من مصرف ليبيا المركزي، سجل الدولار 4.82 دينار الخميس الماضي، واليورو 5.21 دينار والجنيه الإسترليني 6.11 دينار.

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