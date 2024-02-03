«الحكم المحلي»: الفريق الاستشاري لم يحدد موعدا لانتهاء دراسته حول المياه الجوفية بزليتن

القاهرة - بوابة الوسط

قال مدير إدارة المشروعات بوزارة الحكم المحلي في «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» محمد بن نجي، اليوم السبت، إن فريق مكتب الاستشاريين البريطاني «دار» لم يحدد موعدًا لانتهاء دراسته حول ارتفاع منسوب المياه الجوفية في مدينة زليتن.

ورافق بن نجي فريق مكتب الاستشاريين البريطاني الذي وصل إلى زليتن، أمس الجمعة، لمعاينة ارتفاع منسوب المياه الجوفية والوقوف على المنازل المتضررة، وفق بيان صادر عن الوزارة.

تفاصيل «جلسة مغلقة» مع الفريق البريطاني

وأوضح بن نجي أن «جلسة مغلقة» عقدت عقب الجولة بحضور عميد وأعضاء المجلس البلدي وعدد من المختصين وجهت فيها عددا من الأسئلة والاستفسارات لفريق الاستشاريين حول الوقت الذي ستستغرقه دراسته للظاهرة، وسبل تحليل المياه للتأكد من عدم تأثيرها على صحة الإنسان.

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وخلال الاجتماع قدم المكتب الاستشاري المكلف من المجلس البلدي في زليتن عرض على الفريق البريطاني مخطط شبكة النزح الأفقي الذي أعده خلال الأيام الماضية.



عمل فريق الاستشاري ينطلق بعد تجميع البيانات

في حين أكد الفريق الاستشاري البريطاني أنه في حاجة إلى تجميع بيانات حول طبيعة المدينة ومعرفة مصادر المياه تمهيدًا لبدء عمله، ولم يحدد الفترة الزمنية المتوقعة للوصول إلى نتائج، حسب بن نجي.

وعقب الجلسة المغلقة توجه الفريق الاستشاري إلى عين كعام للوقوف على أعمال تنظيفه والعمل على فتحه التي تجريها شركه خدمات مصراتة.

جولة الفريق الاستشاري البريطاني في زليتن، 2 فبراير 2024. (وزارة الحكم المحلي)

جولة الفريق الاستشاري البريطاني في زليتن، 2 فبراير 2024. (وزارة الحكم المحلي)

جولة الفريق الاستشاري البريطاني في زليتن، 2 فبراير 2024. (وزارة الحكم المحلي)

جولة الفريق الاستشاري البريطاني في زليتن، 2 فبراير 2024. (وزارة الحكم المحلي)