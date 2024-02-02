فريق مكتب استشاري بريطاني يصل زليتن لدراسة ظاهرة منسوب المياه الجوفية

القاهرة - بوابة الوسط

وصل فريق مكتب استشاري بريطاني اليوم الجمعة زليتن لدراسة ظاهرة ارتفاع منسوب المياه الجوفية بعدد من مناطق البلدية.

ويأتي ذلك في إطار الاستعانة بالخبرات المحلية والدولية للبحث بشكل طارئ عن المسببات الحقيقية لهذه الظاهرة والتعامل معها، حسب بيان وزارة الحكم المحلي في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة على صفحتها بموقع فيسبوك.

فريق استشاري دولي لدراسة الظاهرة

ويوم الثلاثاء الماضي، أعلن مدير جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق التابع لحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» محمود عجاج، أن مكتبًا استشاريًا دوليًا سيبعث فريقا إلى بلدية زليتن الجمعة، ليباشر عمله بخصوص دراسة الظاهرة،

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وسبق أن قال مدير مديرية شؤون الإصحاح البيئي بالمنطقة الوسطى محمد أبوقميزة في حديث إلى«بوابة الوسط»، إن فريقًا من الخبراء الأجانب سيصل مدينة زليتن الأسبوع الجاري لدراسة سبب ارتفاع منسوب المياه.