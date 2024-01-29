شاهد في برنامج «فلوسنا»: المياه الجوفية تغرق إجدابيا وزليتن

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش برنامج «فلوسنا» على قناة «الوسط» (Wtv)، اليوم الإثنين، توابع أزمة المياه الجوفية التي تغرق ميدنتي إجدابيا وزليتن بسبب تشقق الطبقات الأرضية أو ارتفاع المناطق عن مستوى سطح البحر، بينما لا تزال الحلول المطروحة موقتة وليست جذرية، بحسب مسؤولين محليين.

الأزمة في بعدها الإنساني تتطور كل يوم في ظل نزوح آلاف السكان إلى مناطق آمنة، بينما يعكف الخبراء بحث أسباب الأزمة المعقدة، في حين يتخوف الأهالي أن يكون تأثير هذه الكارثة على المدى المتوسط كتأثير عاصفة «دانيال» التي ضربت المنطقة الشرقية سبتمبر الماضي.

ومن المقرر أن يزور خبراء أجانب مدينة زليتن الأسبوع الجاري لدراسة سبب ارتفاع منسوب المياه، بحسب تصريح سابق لمدير مديرية شؤون الإصحاح البيئي بالمنطقة الوسطى محمد أبوقميزة لـ«بوابة الوسط».

ما التفسير العلمي لهذه الظاهرة، وما الحلول الجذرية المطروحة للتعامل مع الأزمة؟ وهو ما يناقشه البرنامج مع كل من مدير جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق محمود عجاج، والخبير الجيولوجي ورئيس لجنة دراسة ارتفاع منسوب المياه ببلدية إجدابيا صالح أمهنى، والباحث الأكاديمي في مجال علوم الأرض والجيولوجيا نوري فلو، وعميد بلدية زليتن مفتاح حمادي.

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