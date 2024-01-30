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عجاج: مكتب استشاري دولي يصل زليتن الجمعة المقبل

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 30 يناير 2024, 08:00 مساء
عجاج: مكتب استشاري دولي يصل زليتن الجمعة المقبل
المياه الجوفية تطفو على سطح الأرض في زليتن، الثلاثاء 30 يناير 2024 (حكومة الدبيبة)
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أعلن مدير جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق التابع لحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» محمود عجاج، أن مكتبًا استشاريًا دوليًا سيصل بلدية زليتن الجمعة المقبل، ليباشر عمله مع فريق الخبراء بالتعاون مع المجلس البلدي.

جاء ذلك خلال لقاء عقده رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة، مساء اليوم الثلاثاء، مع اللجنة المركزية المكلفة من مجلس الوزراء برئاسة وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، لمتابعة الأوضاع في بلدية زليتن، جراء ارتفاع منسوب المياه الجوفية.

وسبق أن قال مدير مديرية شؤون الإصحاح البيئي بالمنطقة الوسطى محمد أبوقميزة في حديث إلى«بوابة الوسط»، إن فريقًا من الخبراء الأجانب سيصل مدينة زليتن الأسبوع الجاري لدراسة سبب ارتفاع منسوب المياه.

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سكان بمدينة زليتن: لم نلحظ خطوات فعلية للجان الحكومية
وأمس الإثنين، قال عدد من سكان مدينة زليتن إنهم لم يلحظوا أية خطوات عملية على أرض الواقع أو استجابة فعلية للجان الحكومية المشكلة للتعامل مع كارثة المياه الجوفية التي تزداد سوءًا يومًا بعد الآخر.

وطالب الأهالي بحلول عاجلة لمدينة زليتن «المنكوبة»، لافتين إلى أن «الكارثة تزداد بشاعة بشكل سريع كل يوم»، محملين الجهات الحكومية لهم سلامة سكان المدينة البالغ عددهم 350 ألف نسمة.

ويقول سكان المدينة إن أزمة المياه الجوفية تزداد كل يوم، دون وجود حلول جذرية للتعامل معها، باستثناء تدخلات موقتة عبر عمليات شفط المياه أو رد المستنقعات.

عرض ضوئي خلال اجتماع لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الثلاثاء 30 يناير 2024 (منصة حكومتنا)
عرض ضوئي خلال اجتماع لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الثلاثاء 30 يناير 2024 (منصة حكومتنا)
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