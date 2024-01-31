الكبير وبن قدارة وشكشك: حلول لعلاج آلية توريد الوقود

القاهرة - بوابة الوسط

بحث محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، اليوم الأربعاء، عرضًا لمشروعات زيادة إنتاج النفط والمخصصات المالية المطلوبة لتلك المشروعات، وآلية سداد المحروقات والتحديات القائمة.



وحسب بيان صادر عن المصرف المركزي، أكد الحضور خلال الاجتماع بمقر المركزي «دعم جهود المؤسسة الوطنية للنفط وتشجيعها على رفع معدلات الإنتاج، ووضع آلية واضحة لتمويل مشروعات التطوير التي عرضتها المؤسسة، إلى جانب عرض الحلول لمعالجة آلية توريد المحروقات».



أزمة المياه في مدينة زليتن

أكد المجتمعون «رفع معدلات الإفصاح والشفافية، والدفع باتجاه عملية المراجعة والتدقيق التي يقوم بها ديوان المحاسبة والجهات الرقابية المعنيّة وتعزيزها، كما تناول الاجتماع أزمة المياه في مدينة زليتن ودعم جهود الحكومة ومساهمة المؤسسة الوطنية للنفط في معالجة هذه الأزمة».

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حضر الاجتماع نائب محافظ المصرف المركزي مرعي البرعصي ومدير عام المصرف الليبي الخارجي وعدد من المستشارين والخبراء.

ويوم الأحد الماضي، اجتمع الصديق الكبير مع فرحات بن قدارة، وبيَّن المكتب الإعلامي لمصرف ليبيا المركزي أنه جرى خلال اللقاء التأكيد على دعم المؤسسة الوطنية للنفط لرفع الإنتاج من النفط والغاز وفق الخطط الموضوعة من قبل المؤسسة وزيادة التنسيق فيما يتعلق بالشفافية والإفصاح.

شكشك والكبير وبن قدارة في اجتماع بمقر المصرف المركزي في طرابلس، 31 يناير 2024. (المصرف المركزي)

شكشك والكبير وبن قدارة في اجتماع بمقر المصرف المركزي في طرابلس، 31 يناير 2024. (المصرف المركزي)