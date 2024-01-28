الشفافية والإفصاح على طاولة الصديق الكبير وبن قدارة

القاهرة - بوابة الوسط

بحث محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، اليوم الأحد، مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، «زيادة التنسيق فيما يتعلق بالشفافية والإفصاح».

وجرى خلال اللقاء «تأكيد دعم المؤسسة الوطنية للنفط، لرفع الإنتاج من النفط والغاز وفق الخطط الموضوعة من قِبل المؤسسة»، حسب بيان صادر عن المصرف المركزي.

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