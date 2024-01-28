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الشفافية والإفصاح على طاولة الصديق الكبير وبن قدارة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 28 يناير 2024, 03:19 مساء
الشفافية والإفصاح على طاولة الصديق الكبير وبن قدارة
الصديق الكبير وبن قدارة في لقاء بالعاصمة طرابلس، 28 يناير 2024. (المصرف المركزي)
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بحث محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، اليوم الأحد، مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، «زيادة التنسيق فيما يتعلق بالشفافية والإفصاح». 

وجرى خلال اللقاء «تأكيد دعم المؤسسة الوطنية للنفط، لرفع الإنتاج من النفط والغاز وفق الخطط الموضوعة من قِبل المؤسسة»، حسب بيان صادر عن المصرف المركزي.

- نورلاند يبحث مع بن قدارة استراتيجية مؤسسة النفط لزيادة الإنتاج 
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لقاء نورلاند وبن قدارة
ويوم الأربعاء الماضي، بحث المبعوث الخاص للولايات المتحدة لدى ليبيا وسفيرها ريتشارد نورلاند مع بن قدارة استراتيجية زيادة إنتاج المؤسسة. وقال نورلاند عقب اللقاء: «يعتمد مستقبل ليبيا الاقتصادي على قطاع الطاقة، وقيادة المؤسسة الوطنية للنفط أمر حيوي، ويجب حماية نزاهتها التكنوقراطية»، حسب تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «إكس».

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