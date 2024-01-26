الكبير يبحث مع سفير مالطا التعاون بين بنوك البلدين

القاهرة - بوابة الوسط

التقى محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير مع سفير مالطا لدى ليبيا تشارلز صليبا، وناقشا التعاون بين بنوك البلدين.

وقال المصرف إن اللقاء جرى أمس الخميس، وخلاله أكد السفير على رغبة الشركات المالطية في العودة لاستئناف نشاطاتها في ليبيا للمشاركة في المشاريع المختلفة.

توحيد «المركزي» محور نقاش بين الصديق الكبير وسفير مالطا

كما أشار صليبا إلى استعداد البنوك في مالطا للتعامل مع البنوك الليبية، فيما تطرق اللقاء كذلك إلى آخر مستجدات عملية توحيد مصرف ليبيا المركزي.

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وفي ديسمبر الماضي أعلن السفير صليبا قرب افتتاح القسم القنصلي لسفارة بلاده في مدينة مصراتة. وناقش في لقاء مع مسؤولين بوزارة المواصلات في حكومة الدبيبة إمكانية عودة الخط البحري التجاري والسياحي، والعمل علي تفعيله في أقرب وقت ممكن.

محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير خلال لقائه مع سفير مالطا لدى ليبيا تشارلز صليبا/ 25 يناير 2024 (المصرف المركزي)