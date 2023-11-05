مالطا تعرب عن استعدادها لدعم جاهزية المفوضية لإجراء الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

أعرب سفير مالطا لدى ليبيا تشارلز صليبا خلال لقائه مع رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، عن استعداد بلاده لدعم جاهزية المفوضية لإجراء الانتخابات، بحسب الموقع الإلكتروني للمفوضية.

واستقبل السايح السفير المالطي والوفد المرافق له بديوان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في العاصمة طرابلس، اليوم الأحد.

- إيطاليا تؤكد دعمها «المفوضية» لإجراء الانتخابات

- مهراج يبحث مع السايح التحضير للانتخابات

وقالت المفوضية إن السفير المالطي عبر خلال اللقاء «عن تقدير بلاده للجهود الوطنية الساعية لإنجاز الانتخابات، معربًا عن استعدادها لتقديم الدعم الفني والاستشاري مما يعزز جاهزية المفوضية ويهيئ مناخًا ملائمًا لتنفيذ الاستحقاقات المرتقبة».

كما ثمَّن السفير المالطي «جهود المفوضية التي اضطلعت بها في سبيل الإيفاء بمهامها وفق أعلى المعايير المعمول بها في العالم».

وأضافت المفوضية أن زيارة السفير المالطي تأتي في إطار دعم المجتمع الدولي للمسار الديمقراطي في ليبيا، والاطلاع على مستوى جاهزية المفوضية لتنفيذ الانتخابات المرتقبة.

لقاء السايح مع سفير مالطا لدى ليبيا تشارلز صليبا، الأحد 5 نوفمبر 2023. (مفوضية الانتخابات)