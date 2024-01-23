مالطا تكشف نقاطًا رئيسية للربط الكهربائي بين ليبيا والاتحاد الأوروبي

القاهرة - بوابة الوسط

كشف تقرير مالطي دراسة ليبيا مشروعًا لتفعيل نقاط الربط الكهربائي مع دول مالطا وإيطاليا واليونان، معتبرة الخطوة التزامًا من الشركة العامة للكهرباء بضمان استقرار تدفقات الطاقة.

ووفق موقع «نيوز بوك» المالطي في تقرير له، فقد درست فاليتا اتفاقات منفصلة لإمدادات الطاقة مع ليبيا ومصر. وقد جرى التوقيع على مذكرة تفاهم بين مالطا ومصر حول مشاريع الطاقة والهيدروجين.

وفي الوقت نفسه، عبَّرت الشركة العامة للكهرباء في ليبيا عن اهتمامها الجاد ببناء نقاط خط كهربائي يشمل مالطا وإيطاليا واليونان. وناقشت الشركة الجهود المستمرة للتغلب على تحديات المشروع خلال اجتماع في طرابلس.

تنويع مصادر الطاقة في ليبيا

وتهدف الشركة العامة للكهرباء إلى تنويع مصادر الطاقة وتعزيز شبكتها الكهربائية، وتحديد اليونان وإيطاليا ومالطا كنقاط رئيسية للربط الكهربائي مع الاتحاد الأوروبي. وجرى الكشف عن هذه الخطوة الاستراتيجية خلال الاجتماع الثالث للجنة الربط الدولي التابعة للشركة العامة للكهرباء في مقر الشركة بطرابلس.

ويمثل البدء بمشروع تفعيل نقاط الربط الكهربائي مع دول الاتحاد الأوروبي خطوة مهمة في التزام الشركة العامة للكهرباء بتقوية الشبكة الكهربائية الليبية وضمان تنويع مصادر الطاقة. ففي يونيو 2023، وقعت مالطا وليبيا مذكرة تفاهم تلتزمان فيها بالتعاون في إنشاء خط للطاقة يربط شبكات الكهرباء الخاصة بهما.

وحسب التقرير المالطي يؤكد الاتفاق، الذي جرى التصديق عليه خلال زيارة رئيس الوزراء روبرت أبيلا إلى طرابلس، اهتمام مالطا بالاستفادة من إمكانات ليبيا غير المستغلة في مجال الطاقة المتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية.

في حين أن توليد الطاقة المتجددة الحالي في ليبيا محدود، فإن مساحة الأرض الشاسعة ووفرة ضوء الشمس توفر موارد كبيرة غير مستغلة. وتتطلع مالطا لأن تصبح قناة وصل للطاقة الخضراء بين ليبيا وأوروبا.