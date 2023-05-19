رئيس مالطا يدعو لعملية سياسية يقودها الليبيون وانسحاب القوات الأجنبية

القاهرة - بوابة الوسط

دعا رئيس مالطا، جورج فيلا، إلى عملية سياسية يقودها الليبيون، بالإضافة إلى انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين والجماعات المسلحة من ليبيا.

وتطرق جورج فيلا، خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع مجلس مالطا للعمل المشترك، إلى التطورات الأخيرة في منطقة البحر الأبيض المتوسط، والوضع السياسي والأمني المُعقَّد في ليبيا، وسيناريوهات الأوضاع في شمال إفريقيا والشرق الأوسط والسودان، وفق ما ذكرت جريدة «إندبندنت» المالطية أمس الأربعاء.

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وفي الاجتماع الذي شاركت فيه رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا والعديد من رؤساء الدول والحكومات السابقين، دعا رئيس مالطا إلى «عملية سياسية يقودها ويملكها الليبيون تسمح للشعب باختيار قادته وتجديد شرعية مؤسساتهم».

و«مجلس العمل المشترك» تأسس في عام 1983، وهو بمثابة منظمة دولية مستقلة تستعين بالخبرة والاتصالات الدولية لرجال الدولة الذين شغلوا أعلى المناصب في بلدانهم، حيث يعمل أعضاء المجلس بشكل تعاوني لوضع توصيات وحلول عملية للتحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه العالم.

يذكر أن مالطا من البلدان الأوروبية التي تعتبر نفسها متضررة من الهجرة القادمة من سواحل ليبيا، لذلك تشدد على أهمية مواصلة مساعدة حرس السواحل الليبي، كما اقترح وزير الشؤون الداخلية المالطي بايرون كاميليري، في شهر مارس منع انطلاق المهاجرين غير الشرعيين من ليبيا، كطريقة لوقف الوفيات في حوادث غرق قوارب الهجرة في البحر المتوسط، ملمحًا إلى تحمل المنظمات الإنسانية غير الحكومية مسؤولية ضمنية عن هذا النشاط.