ضبط متهم بترويج المخدرات والخمور في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

ضبط جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية فرع بنغازي متهما ببيع وترويج المخدرات والخمور المحلية.

وأوقف أفراد الفرع المتهم، وهو من ذوي السابق، خلال كمين محكم، وبحوزته على زجاجات سعة 200 لتر معبأة بالخمور المحلية الصنع، حسب بيان الجهاز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» اليوم الأربعاء.

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وعثر على مواد مخدرة خلال تفتيشه، اعترف بالاتجار فيها، إضافة إلى أداة تعاطي وكمية من المواد المتفجرة، واتخذت الإجراءات القانونية ضده المتهم.

خمور مضبوطة بحوزة متهم في بنغازي، 31 يناير 2024. (جهاز مكافحة المخدرات)