ضبط 3 متهمين بالاتجار في الحشيش والأقراص المهلوسة بالبيضاء

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية فرع البيضاء، ضبط ثلاثة أشخاص بتهمة بيع وترويج مخدر الحشيش والأقراص المهلوسة.

33 قرص ترامادول و6 قطع حشيش

وأشار الجهاز في بيان إلى ضبط المتهمين، وبحوزتهم 33 قرصا مهلوسا نوع ترامادول وست قطع متوسطة الحجم من مخدر الحشيش. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفق الجهاز.

- إدارة العمليات الأمنية تضبط مطلوبا في قضية قتل

- ضبط مطلوب في قضايا قتل وترهيب في ترهونة

- ضبط متهم بسرقة 15 ألف دينار من خالته

جاء ذلك بعد يوم واحد من ضبط متهم آخر وبحوزته خمس قطع كبيرة الحجم من مخدر الحشيش نوع (باسبورت)، و700 قرص مهلوس نوع ترامادول، وجرى الاستدلال معه واتخاذ الإجراءات القانونية كافة.