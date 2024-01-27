ديوان المحاسبة يشارك في اجتماع بالمغرب حول الرقابة على أداء الحكومات

القاهرة - بوابة الوسط

شارك ديوان المحاسبة الليبي في اجتماع حول مهام الرقابة على أداء الحكومات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ضمن مشروع منبثق عن اتفاقية الشراكة الموقعة مع محكمة الحسابات الهولندية (2022- 2026).



عُقد الاجتماع بمدينة الرباط المغربية، ونظمته محكمة الحسابات الهولندية (NCA) بالتعاون مع المجلس الأعلى للحسابات (CDC) المغربية لتناول موضوعات تتعلق بالرقابة على أداء الحكومة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بحسب بيان نشرته صفحة الديوان على «فيسبوك».

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وتضمن البرنامج عرض الدروس المستفادة من المهام المنفذة سابقًا، والتدريب على الخطط الرقابية الحالية، وآليات وضع استراتيجيات التواصل مع أصحاب المصلحة، ومشاركة المجتمع المدني في تعزيز المساءلة المجتمعية من أجل تحقيق التنمية المستدامة.

جانب من حضور فاعليات المؤتمر (صفحة ديوان المحاسبة)

جانب من حضور فاعليات المؤتمر (صفحة ديوان المحاسبة)