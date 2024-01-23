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ديوان المحاسبة يوقّع اتفاقية تعاون مع «BDO» البريطانية للمراجعة والمحاسبة الجنائية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 23 يناير 2024, 02:57 مساء
ديوان المحاسبة يوقّع اتفاقية تعاون مع «BDO» البريطانية للمراجعة والمحاسبة الجنائية
رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، خلال توقيع الاتفاقية. (ديوان المحاسبة)
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وقّع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، أمس الإثنين، اتفاقية مع شركة المراجعة الدولية (BDO) البريطانية، لتعزيز التعاون في المراجعة والمحاسبة الجنائية.

وحضر توقيع الاتفاقية مدير إدارة الرقابة على الاستثمارات خالد عنيبة، وعضو الفريق الفني للتواصل مع شركات المراجعة الدولية إبراهيم شبيلي، بحسب بيان للديوان اليوم.

وأوضح ديوان المحاسبة أن الاتفاقية الموقّعة في مقر الشركة بالعاصمة البريطانية لندن، تأتي ضمن سعي الديوان لتبني استراتيجية الاستمرار في التعاقد مع مكاتب المراجعة الكبرى، لمتابعة وتقييم الاستثمارات والأصول الليبية بالخارج، والدفع في اتجاه تحسين أدائها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتها من التآكل والضياع..

وبحسب البيان، تعد شركة المراجعة الدولية (BDO) واحدة من أكبر خمس شركات محاسبة على مستوى العالم، متخصصة في مجال المراجعة والاستشارات، ومنتشرة في 164 دولة، وتحظى بوجود أكثر من 1,800 مكتب منتشر في أميركا وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط.

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وشدد «شكشك»، على أهمية مراجعة  استثمارات الدولة الليبية بالخارج، مؤكدا عزم الديوان الاستعانة بمكاتب الخبرة الدولية المشهود لها بالكفاءة والسمعة الجيدة في مجال التدقيق والمراجعة، والاستفادة من خبرتها في هذا المجال، ومجالات أخرى مستهدفة كالمشروعات والاستثمارات في مجال النفط والطاقة.

تطوير العمل الرقابي
ولفت البيان إلى استحدث ديوان المحاسبة ضمن هيكليته مكتبا معنيا بمراجعة القوائم المالية من خلال التواصل مع مكاتب المراجعة المحلية والدولية، و«هي التجربة الأولى من نوعها في تاريخ الديوان»، وتهدف إلى تطوير العمل الرقابي والارتقاء بجودة التقارير، إلى جانب تدريب أعضاء الديوان على المراجعة وتطوير مهنة المحاسبة عبر تحفيز المكاتب المحلية للمحاسبة والمراجعة.

وتابع أن ديوان المحاسبة ضمن متابعته للاستثمارات الليبية في الخارج، أبرم أول عقد مع شركة المراجعة الدولية RSM أواخر 2022م في لندن، لمراجعة وتقييم الاستثمارات الليبية بالخارج، وتدريب عناصر من الديوان في مجال المحافظ الاستثمارية.

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