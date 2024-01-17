شاهد في «وسط الخبر»: المحكمة العليا ضد النواب مجددا.. وديوان المحاسبة ينتصر

القاهرة - بوابة الوسط

يناقش برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (Wtv)، اليوم الأربعاء، تأثير قرار الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بعدم دستورية قرار مجلس النواب سحب اختصاصات من ديوان المحاسبة إلى هيئة الرقابة الإدارية.

وفي 27 فبراير 2023، أصدر مجلس النواب قانونا، حمل رقم 2 للعام 2023، بشأن إضافة بعض الأحكام للقانون رقم 20 لسنة 2013 بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية، متضمنا صلاحيات جديدة للهيئة بالرقابة على عقود التوريد والمقاولات والالتزام، وغيرها من العقود التي تكون الحكومة ومصالحها والهيئات والمؤسسات الخاضعة لرقابة الهيئة طرفا فيها.

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وقتها قال خالد شكشك إنه «سينفذ ما يتفق عليه مجلسا النواب والدولة حول اختصاصات الديوان»، متمسكا في الوقت نفسه باستمرار الديوان في ممارسة مهامه وفق الدستور الليبي.

وفتح البرنامج نقاشا حول تبعات قرار المحكمة العليا، وذلك مع كل من: أستاذ القانون العام مجدي الشبعاني، ورئيس حزب «صوت الشعب» فتحي الشبلي، والأكاديمي والمحلل السياسي عبدالباسط المصراتي.

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