  • Alwasat News
Atwasat

المنفي يعتمد أوراق 3 سفراء جدد لدى ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 27 يناير 2024, 03:42 مساء
المنفي يعتمد أوراق 3 سفراء جدد لدى ليبيا
المنفي مع سفير موريتانيا محمد بابانه خلال تقديم الأخير أوراقه سفيرًا لدى ليبيا، 27 يناير 2024 (المجلس الرئاسي)
WTV_Frequency

اعتمد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أوراق ثلاثة سفراء جُدد لدى ليبيا، صباح اليوم السبت، في العاصمة طرابلس.

وتسلم المنفي أوراق اعتماد كل من سفير موريتانيا محمد بابانه، وسفيرة النمسا باربرا غرس، وسفير كوريا الجنوبية جانغ جيهاك، وفق بيان صادر عن المجلس الرئاسي.

وشدد المنفي، خلال استقباله السفراء، على عمق العلاقات التي تربط ليبيا بكل من موريتانيا وكوريا الجنوبية والنمسا، متمنيا لهم التوفيق في أداء مهامهم الجديدة.

- المنفي يتسلم أوراق اعتماد 6 سفراء جدد لدى ليبيا

بدورهم، أكد السفراء أهمية توطيد العلاقات بين دولهم وليبيا، مشيدين بجهود المجلس الرئاسي في تحقيق السلام والاستقرار والتنمية في ليبيا، حسب البيان.

المنفي مع سفير كوريا الجنوبية جانغ جيهاك خلال تقديم أوراقه سفيرًا لدى ليبيا، 27 يناير 2024 (المجلس الرئاسي)
المنفي مع سفير كوريا الجنوبية جانغ جيهاك خلال تقديم أوراقه سفيرًا لدى ليبيا، 27 يناير 2024 (المجلس الرئاسي)
المنفي مع سفير كوريا الجنوبية جانغ جيهاك خلال تقديم أوراقه سفيرًا لدى ليبيا، 27 يناير 2024 (المجلس الرئاسي)
المنفي مع سفير كوريا الجنوبية جانغ جيهاك خلال تقديم أوراقه سفيرًا لدى ليبيا، 27 يناير 2024 (المجلس الرئاسي)
من مراسم استقبال للسفراء الذين قدموا أوراق اعتمادهم للمنفي، 27 يناير 2024 (المجلس الرئاسي)
من مراسم استقبال للسفراء الذين قدموا أوراق اعتمادهم للمنفي، 27 يناير 2024 (المجلس الرئاسي)
من مراسم استقبال للسفراء الذين قدموا أوراق اعتمادهم للمنفي، 27 يناير 2024 (المجلس الرئاسي)
من مراسم استقبال للسفراء الذين قدموا أوراق اعتمادهم للمنفي، 27 يناير 2024 (المجلس الرئاسي)
من مراسم استقبال للسفراء الذين قدموا أوراق اعتمادهم للمنفي، 27 يناير 2024 (المجلس الرئاسي)
من مراسم استقبال للسفراء الذين قدموا أوراق اعتمادهم للمنفي، 27 يناير 2024 (المجلس الرئاسي)
المنفي مع سفير موريتانيا محمد بابانه خلال تقديم الأخير أوراقه سفيرًا لدى ليبيا، 27 يناير 2024 (المجلس الرئاسي)
المنفي مع سفير موريتانيا محمد بابانه خلال تقديم الأخير أوراقه سفيرًا لدى ليبيا، 27 يناير 2024 (المجلس الرئاسي)
المنفي مع سفير كوريا الجنوبية جانغ جيهاك خلال تقديم أوراقه سفيرًا لدى ليبيا، 27 يناير 2024 (المجلس الرئاسي)
المنفي مع سفير كوريا الجنوبية جانغ جيهاك خلال تقديم أوراقه سفيرًا لدى ليبيا، 27 يناير 2024 (المجلس الرئاسي)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - «إسرائيل» ترفض وتهين قرار محكمة العدل الدولية

كاريكاتير خيري - «إسرائيل» ترفض وتهين قرار محكمة العدل الدولية
(جان بازيل بيرولت) الفنان المأخوذ برسم الأطفال

(جان بازيل بيرولت) الفنان المأخوذ برسم الأطفال
«آبل» تتصدر سوق شحنات الهواتف الذكية في الصين للمرة الأولى

«آبل» تتصدر سوق شحنات الهواتف الذكية في الصين للمرة الأولى
هيئة محلفين تأمر ترامب بدفع تعويض بقيمة 83 مليون دولار في قضية تشهير

هيئة محلفين تأمر ترامب بدفع تعويض بقيمة 83 مليون دولار في قضية تشهير
رئيس نابولي يؤكد رحيل أوسيمين وينفي التعاقد مع مورينيو

رئيس نابولي يؤكد رحيل أوسيمين وينفي التعاقد مع مورينيو
تشافي يعلن رحيله عن تدريب برشلونة قريبًا

تشافي يعلن رحيله عن تدريب برشلونة قريبًا
المنتخب الوطني لكرة اليد يفقد نتيجة مباراته أمام الغابون ببطولة أمم أفريقيا

المنتخب الوطني لكرة اليد يفقد نتيجة مباراته أمام الغابون ببطولة أمم أفريقيا
تعادل المدينة وأبوسليم سلبيا في «دورينا»

تعادل المدينة وأبوسليم سلبيا في «دورينا»
شاهد.. ضيوف برنامج «في التسعين» يقدمون آراء صادمة بشأن زيادة عدد اللاعبين الأجانب

شاهد.. ضيوف برنامج «في التسعين» يقدمون آراء صادمة بشأن زيادة عدد اللاعبين ...
مصر: كنا نتطلع إلى طلب محكمة العدل وقف إطلاق النار في غزة مثل حالات سابقة

مصر: كنا نتطلع إلى طلب محكمة العدل وقف إطلاق النار في غزة مثل حالات سابقة
الأهلي طرابلس يتأهل لنصف نهائي دورة دبي لكرة السلة على حساب الأهلي بنغازي

الأهلي طرابلس يتأهل لنصف نهائي دورة دبي لكرة السلة على حساب الأهلي بنغازي
شاهد.. الحلقة 11 من وثائقي «مئوية ليبيا»: استيطان وتغيير هوية وحرب

شاهد.. الحلقة 11 من وثائقي «مئوية ليبيا»: استيطان وتغيير هوية وحرب
يمني شبيه ممثل عالمي يروّج عبر تيك توك لفلسطين والحوثيين

يمني شبيه ممثل عالمي يروّج عبر تيك توك لفلسطين والحوثيين
السلطة الفلسطينية: قرار محكمة العدل الدولية يذكر العالم أن لا دولة فوق القانون

السلطة الفلسطينية: قرار محكمة العدل الدولية يذكر العالم أن لا دولة فوق القانون
روسيا.. ابتكار لصقة تمنع الشعور بالألم عند حقن اللقاحات

روسيا.. ابتكار لصقة تمنع الشعور بالألم عند حقن اللقاحات
الأولى من نوعها في أميركا.. ولاية ألاباما تنفذ أول عملية إعدام بغاز النيتروجين

الأولى من نوعها في أميركا.. ولاية ألاباما تنفذ أول عملية إعدام بغاز النيتروجين
أردني يفتتح مطعمًا يطلق عليه اسم «7 أكتوبر» يثير غضب إسرائيل

أردني يفتتح مطعمًا يطلق عليه اسم «7 أكتوبر» يثير غضب إسرائيل
محكمة العدل الدولية تحكم لصالح طلب جنوب أفريقيا اتخاذ إجراءات طارئة ضد «إسرائيل»

محكمة العدل الدولية تحكم لصالح طلب جنوب أفريقيا اتخاذ إجراءات طارئة ضد «إسرائيل»
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
غلق محل خضراوات في سرت لبيعه سلعا منتهية الصلاحية
غلق محل خضراوات في سرت لبيعه سلعا منتهية الصلاحية
ضبط وافدين في بنغازي بتهمة ابتزاز فتيات عبر «واتس آب»
ضبط وافدين في بنغازي بتهمة ابتزاز فتيات عبر «واتس آب»
ارتفاع العملات الدولية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية (السبت 27 يناير 2024)
ارتفاع العملات الدولية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية ...
استئناف الرحلات بمطار معيتيقة في طرابلس بعد انحراف طائرة إسعاف
استئناف الرحلات بمطار معيتيقة في طرابلس بعد انحراف طائرة إسعاف
المنفي يعتمد أوراق 3 سفراء جدد لدى ليبيا
المنفي يعتمد أوراق 3 سفراء جدد لدى ليبيا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
جيولوجيون يوضحون سبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية في زليتن
جيولوجيون يوضحون سبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية في زليتن...
بالصور: مهلة 72 ساعة لعدد من المحلات والعقارات بوسط طرابلس
بالصور: مهلة 72 ساعة لعدد من المحلات والعقارات بوسط طرابلس...
حكومة الدبيبة تدرس ظاهرة ارتفاع منسوب المياه الجوفية في زليتن
حكومة الدبيبة تدرس ظاهرة ارتفاع منسوب المياه الجوفية في ......
تراجع جماعي للعملات الدولية مقابل الدينار الليبي بالسوق الموازية (الخميس 25 يناير 2024)
تراجع جماعي للعملات الدولية مقابل الدينار الليبي بالسوق ......
نجاة ليبية سقطت سيارتها في بحيرة تيبستي
نجاة ليبية سقطت سيارتها في بحيرة تيبستي...
المزيد
قضاة ليبيا يستعدون للانضمام إلى دعوى جنوب أفريقيا ضد الاحتلال أمام «العدل الدولية»
قضاة ليبيا يستعدون للانضمام إلى دعوى جنوب أفريقيا ضد ......
رفض شحنة شراب سعال في طرابلس قادمة من الهند
رفض شحنة شراب سعال في طرابلس قادمة من الهند...
الحلقة 12 من «مئوية ليبيا» على قناة الوسط: «موسوليني في ليبيا»
الحلقة 12 من «مئوية ليبيا» على قناة الوسط: «موسوليني في ......
المنفي يعتمد أوراق 3 سفراء جدد لدى ليبيا
المنفي يعتمد أوراق 3 سفراء جدد لدى ليبيا...
استئناف الرحلات بمطار معيتيقة في طرابلس بعد انحراف طائرة إسعاف
استئناف الرحلات بمطار معيتيقة في طرابلس بعد انحراف طائرة ......
المزيد