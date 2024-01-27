المنفي يعتمد أوراق 3 سفراء جدد لدى ليبيا...

اعتمد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أوراق ثلاثة سفراء جُدد لدى ليبيا، صباح اليوم السبت، في العاصمة طرابلس.
وتسلم المنفي أوراق اعتماد كل من سفير موريتانيا محمد بابانه، وسفيرة النمسا باربرا غرس، وسفير كوريا الجنوبية جانغ جيهاك، وفق بيان صادر عن المجلس الرئاسي.
وشدد المنفي، خلال استقباله السفراء، على عمق العلاقات التي تربط ليبيا بكل من موريتانيا وكوريا الجنوبية والنمسا، متمنيا لهم التوفيق في أداء مهامهم الجديدة.
- المنفي يتسلم أوراق اعتماد 6 سفراء جدد لدى ليبيا
بدورهم، أكد السفراء أهمية توطيد العلاقات بين دولهم وليبيا، مشيدين بجهود المجلس الرئاسي في تحقيق السلام والاستقرار والتنمية في ليبيا، حسب البيان.
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