المنفي يعتمد أوراق 3 سفراء جدد لدى ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

اعتمد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أوراق ثلاثة سفراء جُدد لدى ليبيا، صباح اليوم السبت، في العاصمة طرابلس.

وتسلم المنفي أوراق اعتماد كل من سفير موريتانيا محمد بابانه، وسفيرة النمسا باربرا غرس، وسفير كوريا الجنوبية جانغ جيهاك، وفق بيان صادر عن المجلس الرئاسي.

وشدد المنفي، خلال استقباله السفراء، على عمق العلاقات التي تربط ليبيا بكل من موريتانيا وكوريا الجنوبية والنمسا، متمنيا لهم التوفيق في أداء مهامهم الجديدة.

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بدورهم، أكد السفراء أهمية توطيد العلاقات بين دولهم وليبيا، مشيدين بجهود المجلس الرئاسي في تحقيق السلام والاستقرار والتنمية في ليبيا، حسب البيان.

المنفي مع سفير كوريا الجنوبية جانغ جيهاك خلال تقديم أوراقه سفيرًا لدى ليبيا، 27 يناير 2024 (المجلس الرئاسي)

المنفي مع سفير كوريا الجنوبية جانغ جيهاك خلال تقديم أوراقه سفيرًا لدى ليبيا، 27 يناير 2024 (المجلس الرئاسي)

من مراسم استقبال للسفراء الذين قدموا أوراق اعتمادهم للمنفي، 27 يناير 2024 (المجلس الرئاسي)

من مراسم استقبال للسفراء الذين قدموا أوراق اعتمادهم للمنفي، 27 يناير 2024 (المجلس الرئاسي)

من مراسم استقبال للسفراء الذين قدموا أوراق اعتمادهم للمنفي، 27 يناير 2024 (المجلس الرئاسي)

المنفي مع سفير موريتانيا محمد بابانه خلال تقديم الأخير أوراقه سفيرًا لدى ليبيا، 27 يناير 2024 (المجلس الرئاسي)

المنفي مع سفير كوريا الجنوبية جانغ جيهاك خلال تقديم أوراقه سفيرًا لدى ليبيا، 27 يناير 2024 (المجلس الرئاسي)