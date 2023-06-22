المنفي يتسلم أوراق اعتماد 6 سفراء جدد لدى ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

اعتمد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ستة سفراء جدد لدى ليبيا، وذلك بعد تسلمه أوراق الاعتماد الخاصة بهم خلال مراسم جرت، صباح اليوم الخميس، بمقر ديوان المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس.

وتسلم المنفي أوراق اعتماد كل من، سفير أوكرانيا فولوديمير خومانتيس، وسفير الدنمارك دارين ريبر، وسفير بلجيكا فرانسوا دي مون، وسفير فنلندا تيمو إيماري سبونن، وسفير فيتنام نجوين هوي دونج، وسفير جيبوتي أحمد علي بري.

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ومنذ تشكيل السلطة التنفيذية الحالية التي تضم المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، في مارس 2021، استأنفت العديد من البعثات الدبلوماسية أعمالها في العاصمة طرابلس، حيث أعادت كل من بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإسبانيا وهولندا فتح سفاراتها في ليبيا.

مراسم اعتماد السفراء الجدد لدى ليبيا، الخميس 22 يونيو 2023. (المجلس الرئاسي)

مراسم اعتماد السفراء الجدد لدى ليبيا، الخميس 22 يونيو 2023. (المجلس الرئاسي)

مراسم اعتماد السفراء الجدد لدى ليبيا، الخميس 22 يونيو 2023. (المجلس الرئاسي)

مراسم اعتماد السفراء الجدد لدى ليبيا، الخميس 22 يونيو 2023. (المجلس الرئاسي)

مراسم اعتماد السفراء الجدد لدى ليبيا، الخميس 22 يونيو 2023. (المجلس الرئاسي)

مراسم اعتماد السفراء الجدد لدى ليبيا، الخميس 22 يونيو 2023. (المجلس الرئاسي)