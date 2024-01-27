الشرطة النسائية تداهم أوكارا للتسول وتعاطي المخدرات في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

داهم قسم الشرطة النسائية بمديرية أمن بنغازي، أمس الجمعة، بإسناد من جهاز دعم المديريات في المنطقة الشرقية، عدة منازل بمنطقة الوحيشي تستخدم كأوكار للمتسولين وتعاطي المخدرات.

وأسفرت المداهمات عن ضبط أشخاص، من نساء ورجال، يمتهنون التسول، فضلا عن العثور على كميات من مخدر «الحشيش»، وكذلك أدوات تعاطي المخدرات، وفق بيان صادر عن المديرية.

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وقالت المديرية إن التحريات أثبتت أن «قاطني هذه المنازل دخلوا إلى البلاد بطريقة غير شرعية»، لافتة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

أحراز عثر عليها خلال مداهمة أوكار التسول وتعاطي المخدرات في بنغازي، 26 يناير 2024. (مديرية أمن بنغازي)

أحراز عثر عليها خلال مداهمة أوكار التسول وتعاطي المخدرات في بنغازي، 26 يناير 2024. (مديرية أمن بنغازي)