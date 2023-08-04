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القبض على عدد من المتسولين في محيط المساجد بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 04 أغسطس 2023, 07:34 مساء
القبض على عدد من المتسولين في محيط المساجد بطرابلس
أموال ضبطت خلال حملة مواجهة المتسولين في طرابلس، 4 أغسطس 2023 (مديرية أمن طرابلس)
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أكدت مديرية أمن طرابلس قيامها بحملة أمنية للحد من ظاهرة التسول في المدينة؛ إذ شملت الحملة إشارات المرور والأسواق ومحيط المساجد.

وقالت المديرية في بيان، اليوم الجمعة: إن الحملة الأمنية مستمرة «للقضاء على ظاهرة المتسولين التي باتت واضحة في الشوارع وعند إشارات المرور وداخل الاسواق وأمام المساجد».

القبض على المتسولين أمام المساجد
وأشار البيان إلى تمكن لجنة مكافحة التسول من إلقاء القبض على عدد من المتسولين أمام المساجد في العاصمة في ختام الحملة.

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ضبط متهم بجوزته حشيش في ترهونة
إلى ذلك، أعلن مكتب تحريات رئيس جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم، ضبط ليبي الجنسية في مدينة ترهونة بتهمة ترويج مخدر الحشيش.

جرى ضبط المتهم متلبسًا وبحوزته 3 قطع كبيرة الحجم يشتبه في كونها من مخدر الحشيش بما تعرف شعبيًا باسم «القرصة». وأخدت الإجراءات القانونية من حيث الاختصاص، وأحيل إلى نيابة مكافحة جرائم المخدرات.

جانب من حملة ضبط المتسولين في طرابلس، 4 أغسطس 2023 (مديرية أمن طرابلس)
جانب من حملة ضبط المتسولين في طرابلس، 4 أغسطس 2023 (مديرية أمن طرابلس)
جانب من حملة ضبط المتسولين في طرابلس، 4 أغسطس 2023 (مديرية أمن طرابلس)
جانب من حملة ضبط المتسولين في طرابلس، 4 أغسطس 2023 (مديرية أمن طرابلس)
جانب من حملة ضبط المتسولين في طرابلس، 4 أغسطس 2023 (مديرية أمن طرابلس)
جانب من حملة ضبط المتسولين في طرابلس، 4 أغسطس 2023 (مديرية أمن طرابلس)
جانب من حملة ضبط المتسولين في طرابلس، 4 أغسطس 2023 (مديرية أمن طرابلس)
جانب من حملة ضبط المتسولين في طرابلس، 4 أغسطس 2023 (مديرية أمن طرابلس)
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