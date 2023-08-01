«الداخلية»: ضبط مهاجرة أفريقية مصابة بمرض خطير ومعدي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الإثنين، عن ضبط مهاجرة غير شرعية من الجنسية الأفريقية مصابة بمرض خطير ومعدي.

وقالت الوزارة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن الإدارة العامة لمكافحة الأنشطة المضادة والأفعال الإجرامية ضبطت امرأة أفريقية الجنسية بعد ورود معلومات عن دخولها البلاد بطريقة غير شرعية، وأنها تقيم بأحد المنازل كعاملة منزلية، واتضح بعد الكشوفات أنها مصابة بمرض خطير ومعدي.

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وأهابت وزارة الداخلية بكافة الليبيين تحري الدقة قبل تشغيلهم للعمالة الأجنبية، والتحقق من صحة إجراءات دخولهم وخلوهم من الأمراض المعدية، حتى لا يعرضوا سلامتهم وأفراد أسرتهم للخطر.