الصحاف: عقيلة صالح أبدى رغبته بزيارة بغداد

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن القائم بالأعمال العراقي لدى ليبيا، أحمد الصحاف، أن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح أبدى رغبته بزيارة بغداد.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الصحاف وعقيلة صالح، اليوم الثلاثاء، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية العراقية.

وأضاف البيان، الذي نقلته وكالة الأنباء العراقية «واع»، أن اللقاء «بحث العلاقات العراقية - الليبية، وسبل تعزيزها، بما يخدم مصالح الشعبين»، كما استعرض الجانبان «مجمل الأوضاع، والتحديات التي تواجه المنطقة».

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وأكد القائم بالأعمال، بحسب البيان، «أهمية العمل والتنسيق بين برلمان البلدين وتعزيز علاقات التعاون وتبادل الزيارات واستمرار الدعم بين الطرفين».

وفي 25 ديسمبر الماضي، أعلن العراق افتتاح سفارته لدى ليبيا وتسمية أحمد الصحاف رئيسًا للبعثة العراقية، وذلك بعد أن توقف العمل بها منذ 10 أعوام جراء التطورات التي شهدتها ليبيا.