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العراق يعيد افتتاح سفارته لدى ليبيا.. والصحاف رئيسًا للبعثة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 25 ديسمبر 2023, 07:37 مساء
العراق يعيد افتتاح سفارته لدى ليبيا.. والصحاف رئيسًا للبعثة
رئيس البعثة الدبلوماسية العراقية لدى ليبيا أحمد الصحاف. (الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية العراقية)
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أعلن العراق اليوم الإثنين افتتاح سفارته لدى ليبيا وتسمية الدكتور أحمد الصحاف رئيسًا للبعثة العراقيّة، حسب بيان صادر عن الخارجية العراقية. 

وعبر الصحاف في تصريح نقله البيان عن «دعم العراق للجُهُود الدوليَّة لإعادة الأمن والاستقرار في ليبيا، واعتماد الخيار السياسيِّ بما يلبي تطلعات الشعب الليبيِّ».

وفي حين تعهد رئيس البعثة الدبلوماسية العراقية بالعمل «على تطوير العلاقات الثنائيَّة بين مصر وليبيا، والتنسيق لتبادل الزيارات رفيعة المُستوى بين بغداد وطرابلس في الفترة المُقبلة»، فإنه أشار إلى إعادة افتتاح السفارة العراقيّة في ليبيّا، والقيام بدورها في تنشيط العمل السياسيّ والدبلوماسيّ وبما يخدم مصالح البلدين الشقيقين، فضلاً عن تقديم الخدمات والأعمال القنصليّة للجالية العراقيّة المُقيمة في ليبيّا.

- العراق يرغب في إعادة فتح سفارته بليبيا 
- مسؤولون: السفارة العراقية تستأنف العمل في طرابلس قريبا

زيارة وفد عراقي لطرابلس
وأعيد افتتاح سفارة العراق بعد أن توقف العمل بها منذ 10 أعوام جرّاء التطوّرات التي شهدتها ليبيا.

وفي مارس الماضي، أعلنت الخارجية العراقية أن بغداد أبدت رغبتها في إعادة فتح سفارتها المغلقة منذ سنوات في ليبيا. وقالت الخارجية العراقية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، إن الإعلان عن هذه الرغبة جاء خلال اللقاء الذي أجراه وفد من الوزارة إلى العاصمة الليبية طرابلس.

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