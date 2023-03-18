العراق يرغب في إعادة فتح سفارته بليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

عبّر وفد دبلوماسي عراقي زار ليبيا أخيراً عن رغبة العراق في إعادة فتح سفارته في ليبيا؛ للقيام بدورها في تنشيط العمل السياسي والدبلوماسي بما يخدم مصالح البلدين، فضلاً عن تقديم الخدمات والأعمال القنصلية للجالية العراقية.

جاء ذلك خلال لقاء الوفد في العاصمة طرابلس مع مستشار الأمن القومي إبراهيم بوشناف، حيث بحث الطرفان العلاقات الثنائية بين البلدين، وفق بيان صادر، الخميس، عن وزارة الخارجية العراقية.

وتشكّل الوفد العراقي من رئيس الدائرة الإدارية بوزارة الخارجية العراقية الدكتور إحسان علاوي، وعضوية معاون رئيس الدائرة العربية بالوزارة المُستشار مهند المياحي، ومعاون رئيس دائرة المراسم المستشار أزهر علي، ومعاون رئيس الدائرة القانونية المستشار محمد عباس مُحسن، والناطق باسم وزارة الخارجية أحمد الصحّاف، ومعاون رئيس الدائرة المالية حسين مكي.

العراق يدعم الخيار السياسي في ليبيا

والتقى الوفد العراقي مع رئيس دائرة المراسم بوزارة الخارجية، الطاهر حسين، ورئيسة الدائرة القنصلية، نجاة مسعود، ورئيس الدائرة العربية، إسماعيل حبيب، كاشفاً عن دعم العراق للجهود الدولية لإعادة الأمن والاستقرار في ليبيا، واعتماد الخيار السياسي بما يلبي تطلعات الشعب الليبي، وفق البيان.

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وزار الوفد عدد من البعثات الدبلوماسية المُعتمدة في طرابلس ومنها السفارة الهولندية، والباكستانية، والكورية، والفلسطينية، وجرى النقاش حول الأوضاع في ليبيا، وسُبل التنسيق لمُجمل الخطوات المستقبلية لتعزيز التعاون الدبلوماسي حول كل ما يُقوي العلاقات، ويخدم المصالح المشتركة.

وأجرى الوفد الدبلوماسي حوارات متعددة مع ممثلي الجالية العراقية، واستمع إلى متطلباتهم، في مجال العمل على توفير جوازات السفر، وتعزيز الاستجابة في العمل القنصلي.

وقالت الخارجية العراقية إن المسؤولين الليبيين استعرضوا مع الوفد الوضع الحالي في ليبيا، وعوامل استقراره، وسبل عودة الحياة الطبيعية فيها، مبدين استعدادهم لتقديم المساعدة والتسهيلات لعودة عمل السفارة العراقية في طرابلس، وتذليل الصعوبات في هذا الشأن.

لقاء وفد دبلوماسي عراقي مع مسؤولين بوزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة. (الخارجية العراقية)