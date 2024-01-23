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وكيل هيئة الحج يؤدي اليمين القانونية في ديوان «النواب»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 23 يناير 2024, 03:21 مساء
وكيل هيئة الحج يؤدي اليمين القانونية في ديوان «النواب»
أحواس، يؤدي اليمين القانونية أمام النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري اليوم الثلاثاء، 23 يناير 2024. (مجلس النواب)
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أدى وكيل الهيئة العُليا للحج والعمرة، أحمد محمد أحواس، اليمين القانونية أمام النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، اليوم الثلاثاء، بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي.

جاء ذلك بحضور أعضاء مجلس النواب: زايد هدية وعامر عمران ومصطفى بقوشة، حسب تصريح الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، على صفحته في موقع «فيسبوك». وفي 14 نوفمير 2023، أقر مجلس النواب بالإجماع مشروع قانون إنشاء الهيئة العليا للحج والعمرة، وإلحاقها بالمجلس، بعد أخذ ملاحظات بعض الأعضاء.

خلاف بين مجلسي النواب والدولة حول قانون إنشاء الهيئة
وفي 12 ديسمبر من العام نفسه، دعا رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، إلى إلغاء القانون، لـ«مخالفته الاتفاق السياسي، وما أُلحِق به من مقررات ووثائق».

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وشرح تكالة، في خطابه إلى عقيلة، أسباب رفض القانون، مبينا أن «هذا التصرف يمثل انتهاكا لمبدأ الفصل بين السلطات»، لأنه «نقل تبعية جهاز تنفيذي إلى سلطة تشريعية»، ويكشف «ميلا واضحا للتفرد بالسيطرة على مقاليد الأمور».

أحواس، يؤدي اليمين القانونية أمام النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري اليوم الثلاثاء، 23 يناير 2024. (مجلس النواب)
أحواس، يؤدي اليمين القانونية أمام النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري اليوم الثلاثاء، 23 يناير 2024. (مجلس النواب)
أحواس، يؤدي اليمين القانونية أمام النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري اليوم الثلاثاء، 23 يناير 2024. (مجلس النواب)
أحواس، يؤدي اليمين القانونية أمام النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري اليوم الثلاثاء، 23 يناير 2024. (مجلس النواب)
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